



Медведчук крайний справа





pravda.com.ua В программе "Действующие лица" на телеканале "Россия 1" Медведчук заявил, что знает Путина с начала 2000-х годов, передает





По его словам, на момент знакомства он занимал должность замглавы Верховной Рады Украины, а Путин уже был президентом. "На одном из официальных мероприятий (нас представили друг другу - ред.)", - сообщил Медведчук.





Более частые встречи с Путиным начались уже после того, как его назначили главой АП, добавил он.





tass.ru "Потом я стал главой администрации [президента Украины], поддерживал отношения с главой администрации [президента России] Дмитрием Анатольевичем Медведевым, встречался в том числе и с Владимиром Владимировичем Путиным", цитирует Медведчука





Прежде Медведчук рассказывал, что с президентом РФ они быстро поняли, что у них схожие взгляды, и их деловые отношения со временем переросли в более тесные.









Отвечая на вопрос, как Медведчуку и Оксане Марченко (супруга Медведчука - ред.) удалось уговорить Путина стать крестным отцом младшей дочки Дарьи, он отметил, что в этом большая заслуга его супруги: именно она попросила "обратиться с такой просьбой к Владимиру Владимировичу".





По словам Медведчука, его дочь "видит своего родственника". Как часто это происходит, Медведчук не уточнил.