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Медведчук рассказал как стал "кумом Путина"

08.07.2019 10:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", лидер украинского общественного движения "Украинский выбор - право народа" Виктор Медведчук рассказал о своем первом знакомстве с президентом РФ Владимиром Путиным и их "тесных отношениях".


Медведчук крайний справа

В программе "Действующие лица" на телеканале "Россия 1" Медведчук заявил, что знает Путина с начала 2000-х годов, передает pravda.com.ua

По его словам, на момент знакомства он занимал должность замглавы Верховной Рады Украины, а Путин уже был президентом. "На одном из официальных мероприятий (нас представили друг другу - ред.)", - сообщил Медведчук.

Более частые встречи с Путиным начались уже после того, как его назначили главой АП, добавил он. 

"Потом я стал главой администрации [президента Украины], поддерживал отношения с главой администрации [президента России] Дмитрием Анатольевичем Медведевым, встречался в том числе и с Владимиром Владимировичем Путиным", цитирует Медведчука tass.ru

Прежде Медведчук рассказывал, что с президентом РФ они быстро поняли, что у них схожие взгляды, и их деловые отношения со временем переросли в более тесные.


Отвечая на вопрос, как Медведчуку и Оксане Марченко (супруга Медведчука - ред.) удалось уговорить Путина стать крестным отцом младшей дочки Дарьи, он отметил, что в этом большая заслуга его супруги: именно она попросила "обратиться с такой просьбой к Владимиру Владимировичу". 

По словам Медведчука, его дочь "видит своего родственника". Как часто это происходит, Медведчук не уточнил.
 
Теги: знакомства
 
 
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Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", лидер украинского общественного движения "Украинский выбор - право народа" Виктор Медведчук...
 
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