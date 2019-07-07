Не теряйте время: доллар идет в рост, но пока еще доступен для покупки









Myfin.by старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. Свою оценку ситуации на валютном рынке и прогноз на эту неделю дал в комментариистарший аналитик компании «Альпари»





– Основной внешний фактор для валютного рынка за прошедшую неделю – то, что доллар на мировых рынках, после приблизительно месячного падения, вернулся к укреплению и стал восстанавливаться. В частности, пара евро/доллар снизилась с 1,1380 до 1,1260, или на 1%.





По отношению к российскому рублю доллар также вырос – с 63,1 до 63,6 российского рубля, или на 0,8%. Европейская валюта к российской упала – с 71,8 до 71,6, или на 0,3%.





В результате к белорусскому рублю лишь доллару удалось вырасти – на 0,27%, а евро и российский рубль снизились: евро – на 0,76%, российский рубль – на 0,48%.





Валютная корзина в результате за неделю подешевела на 0,31% и вернулась к минимуму с начала года (на этом уровне она уже была 18 июня).





Примечательно, что при этом ни одна из трех иностранных валют за прошедшую неделю минимумы не обновила, но суммарно они стали стоить дешевле, и это позволило корзине повторить минимальное значение.









Вероятнее всего, восстановление доллара на мировых рынках продолжится. Это будет отражаться и на нашем валютном рынке.





Доллар к концу недели может укрепиться, хотя и достаточно скромно – до 2,05 белорусского рубля.





Евро и российский рубль незначительно подешевеют: евро – до 2,29 белорусского рубля, российский рубль – до 3,21 белорусского рубля за 100 российских.