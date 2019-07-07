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«Выставили 11-летнюю девочку секс-объектом». Людей возмутила реклама мороженого с юной моделью
Источник материала: Tut.by
Делать какую-либо рекламу сегодня сродни хождению по минному полю. И дело не только в том, сработает она или нет, а в том, что в ней могут разглядеть пользователи Сети. Вот и компания Baskin Robbins (американская сеть магазинов мороженого и тортов) попала в неприятную ситуацию: выпустила рекламный ролик, который посчитала абсолютно невинным, а получила обвинения в сексуализации ребенка, — рассказывает
Но вопрос: имеет ли это отношение к ролику, который так возмутил общественность?В ролике снялась Элла Гросс. Ей 11 лет, но на ее инстаграм уже подписаны 3,2 миллиона человек — девочка хочет сделать карьеру в модельном бизнесе и, очевидно, уже привыкла к таким съемкам.
Но пользователей Сети неприятно удивило то, как она выглядит в ролике. По их словам, макияж, фасон платья и каблуки на девочке делают ее взрослой женщиной, и это привлекает к ней нездоровое внимание. Особенно предосудительными зрителям показались кадры, где Элла откусывает мороженое — и это снято крупным планом.
Вот что писали люди, которые требовали удалить видео:
«Элла Гросс — известная в мире модель-ребенок. Однако взгляните на это. Вы считаете, что на этом кадре нам показывают девочку? Вот я думаю, что здесь она выглядит как взрослая»
«Ее макияж и одежда не подходят для ребенка, но это второй момент, который я хотел бы выделить. Первый — выражение сексуальности в рекламе. Я не хочу сказать, что подросток, который ест мороженое, — это неправильно. Я хочу сказать, что приближать ее губы (во время поедания мороженого) — неправильно!»
«Сделали из девочки секс-объект. То, что маленьких девочек показывают зрелыми женщинами, делает их уязвимыми для педофилов. Посмотрите только на пошлые комментарии, которые оставляют под видео разные извращенцы».
В противовес этим замечаниям люди пишут о том, что грязные мысли в адрес ребенка — проблема конкретных нездоровых людей, а не рекламного ролика, в котором нет ничего постыдного.
«Да в каком вообще месте это видео содержит сексуализацию? Нельзя винить кого-то другого за свои извращенные мысли. Это так не работает».
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