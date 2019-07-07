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«Выставили 11-летнюю девочку секс-объектом». Людей возмутила реклама мороженого с юной моделью

08.07.2019 11:32 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Делать какую-либо рекламу сегодня сродни хождению по минному полю. И дело не только в том, сработает она или нет, а в том, что в ней могут разглядеть пользователи Сети. Вот и компания Baskin Robbins (американская сеть магазинов мороженого и тортов) попала в неприятную ситуацию: выпустила рекламный ролик, который посчитала абсолютно невинным, а получила обвинения в сексуализации ребенка, — рассказывает SAYS.

Сексуализация детей — позиционирование несовершеннолетних в качестве объекта сексуального желания.

В журнале Psychologies это явление объясняют так:

«Ранняя сексуализация особенно затрагивает девочек и молодых девушек, — говорит семейный терапевт Кэтрин Макколл (Catherine McCall). — Женские образы, которые окружают девочку, становятся источником ролевых моделей, по которым она учится вести себя, общаться и строить свою идентичность. Если в раннем возрасте девочка усвоила отношение к женщине как к объекту желания, у нее могут возникнуть проблемы с самооценкой, повышенная тревожность, могут развиться пищевые расстройства и зависимости».

Но вопрос: имеет ли это отношение к ролику, который так возмутил общественность?

В ролике снялась Элла Гросс. Ей 11 лет, но на ее инстаграм уже подписаны 3,2 миллиона человек — девочка хочет сделать карьеру в модельном бизнесе и, очевидно, уже привыкла к таким съемкам.

Но пользователей Сети неприятно удивило то, как она выглядит в ролике. По их словам, макияж, фасон платья и каблуки на девочке делают ее взрослой женщиной, и это привлекает к ней нездоровое внимание. Особенно предосудительными зрителям показались кадры, где Элла откусывает мороженое — и это снято крупным планом.

Вот что писали люди, которые требовали удалить видео:

«Элла Гросс — известная в мире модель-ребенок. Однако взгляните на это. Вы считаете, что на этом кадре нам показывают девочку? Вот я думаю, что здесь она выглядит как взрослая»


Речь идет об этом кадре

«Ее макияж и одежда не подходят для ребенка, но это второй момент, который я хотел бы выделить. Первый — выражение сексуальности в рекламе. Я не хочу сказать, что подросток, который ест мороженое, — это неправильно. Я хочу сказать, что приближать ее губы (во время поедания мороженого) — неправильно!»

«Сделали из девочки секс-объект. То, что маленьких девочек показывают зрелыми женщинами, делает их уязвимыми для педофилов. Посмотрите только на пошлые комментарии, которые оставляют под видео разные извращенцы».

В противовес этим замечаниям люди пишут о том, что грязные мысли в адрес ребенка — проблема конкретных нездоровых людей, а не рекламного ролика, в котором нет ничего постыдного.

«Да в каком вообще месте это видео содержит сексуализацию? Нельзя винить кого-то другого за свои извращенные мысли. Это так не работает».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Ella G.

 
 
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