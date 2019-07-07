В Слуцке Opel не пропустил мотоцикл: байкер погиб

Источник материала: Tut.by

Смертельная мотоавария произошла вечером 7 июля на улице Ленина в Слуцке. Об этом со ссылкой на начальника ГАИ Слуцкого РОВД Александра Станкевича сообщает «Кур'ер».



Фото: Дзянис Ломако для kurjer.info

По предварительной информации, 64-летний водитель Opel при развороте не убедился в безопасности маневра и столкнулся с мотоциклистом.

В результате ДТП 26-летний водитель мотоцикла — житель Слуцка — от полученных травм умер на месте происшествия. Водитель Opel в аварии серьезно не пострадал.

РОСК возбудил уголовное дело, проводятся следственные действия, назначены экспертизы.