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В Слуцке Opel не пропустил мотоцикл: байкер погиб

08.07.2019 11:27 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Смертельная мотоавария произошла вечером 7 июля на улице Ленина в Слуцке. Об этом со ссылкой на начальника ГАИ Слуцкого РОВД Александра Станкевича сообщает «Кур'ер».


Фото: Дзянис Ломако для kurjer.info

По предварительной информации, 64-летний водитель Opel при развороте не убедился в безопасности маневра и столкнулся с мотоциклистом.

В результате ДТП 26-летний водитель мотоцикла — житель Слуцка — от полученных травм умер на месте происшествия. Водитель Opel в аварии серьезно не пострадал.

РОСК возбудил уголовное дело, проводятся следственные действия, назначены экспертизы.

 
 
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Водитель Opel при развороте не убедился в безопасности маневра и столкнулся с мотоциклистом.
 
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