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В Слуцке Opel не пропустил мотоцикл: байкер погиб
Источник материала: Tut.by
Смертельная мотоавария произошла вечером 7 июля на улице Ленина в Слуцке. Об этом со ссылкой на начальника ГАИ Слуцкого РОВД Александра Станкевича
По предварительной информации, 64-летний водитель Opel при развороте не убедился в безопасности маневра и столкнулся с мотоциклистом.
В результате ДТП 26-летний водитель мотоцикла — житель Слуцка — от полученных травм умер на месте происшествия. Водитель Opel в аварии серьезно не пострадал.
РОСК возбудил уголовное дело, проводятся следственные действия, назначены экспертизы.
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Водитель Opel при развороте не убедился в безопасности маневра и столкнулся с мотоциклистом.
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