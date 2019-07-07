Всю жизнь преодолевала себя. Шесть тайн Жанны Фриске

Источник материала: Аргументы и факты

Брат, которого... не было

Жанна Фриске появилась на свет в 1974 году, вместе с ней родился брат-близнец. Оба ребенка были недоношенные, семимесячные, с близнецами такое случается нередко. Жанну врачам удалось выходить, а вот брата-близнеца спасти не получилось. Папа Жанны не решился сразу сообщить своей жене о том, что мальчик не выжил. Он сказал ей, что родился только один ребенок. Но мама Жанны вскоре все узнала. Конечно, и Жанне, и ее папе хотелось, чтобы в семье появился еще один малыш, но мама долго не могла решиться. И только спустя 12 лет после рождения Жанны она родила дочку Наташу.

Кинопробы, которые... провалились

Прежде чем стать певицей, Жанна Фриске очень долго искала себя. В школе занималась спортом, однажды по совету папы даже сходила на кастинг на «Мосфильм». Но девушку в кино не взяли, зато спустя недолгое время пригласили в рекламу пылесосов. Училась Жанна и на факультете хореографии Института культуры, и на журфаке МГУ. Правда, ни один из вузов она так и не окончила, но зато попала как консультант-хореограф в новую группу «Блестящие», а вскоре стала ее солисткой.

Смертоносные лягушки

На проекте «Последний герой» Жанна Фриске показала себя как сильная личность. Зрителям порой даже казалось, что ей удается всё слишком легко. Но на самом деле Жанна не всем рассказывала, насколько сложно ей пришлось на необитаемом острове. Она, к примеру, отравилась мясом лягушек, которое предложил поесть Николай Дроздов. Лягушки оказались ядовитыми, но телеведущий решил, что, если снять с них кожу, они станут съедобными. Потом у Жанны началась сильнейшая аллергия на экзотические растения. Ну а после того, как ей пришлось долгое время стоять под палящим солнцем на небольшом колышке, ослепленной отраженными лучами, она чувствовала себя невероятно плохо, у нее был сильнейший тепловой удар. Но Жанне так понравилось преодолевать себя, что, вернувшись с экзотического острова в Москву, она с радостью соглашалась участвовать в новых подобных проектах: «Каникулы в Мексике», «Сердце Африки», «Ледниковый период», «Цирк со звездами» и пр. Хотя кто знает, может, именно тогда перегрузки, солнечная радиация и прочий негатив запустили в её организме болезнь.



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Ночная гонщица

В 2004 году Жанна Фриске снялась в уже ставшей культовой картине Тимура Бекмамбетова «Ночной дозор». В фильме певица сыграла ведьму Алису, которая на красной спортивной машине бороздит просторы гостиницы «Космос». Роль «ведьминой ступы» — той самой машины — сыграло её собственное красное авто. Фриске вообще очень любила автомобили и езду за рулем. Большим джипам Жанна всегда предпочитала спорткары. Иногда после концертов садилась за руль и неслась по городским улицам, так она отдыхала.

Свадьба, которую не сыграли

Свою личную жизнь Жанна всегда скрывала от посторонних глаз. Но иногда слухи о том или ином романе становились известны общественности. Несколько лет певица была в отношениях с бизнесменом Ильей Мительманом, но пара рассталась. Говорят, что Жанна очень хотела семью, а Илья пока был не готов становиться мужем и отцом. По слухам, Жанна некоторое время встречалась с Александром Овечкиным. Но сам хоккеист, когда ему задают вопросы про Жанну, предпочитает отмалчиваться. О романе с телеведущим Дмитрием Шепелевым Жанна тоже не сразу рассказала своим поклонникам, хотя разговоры об их отношениях ходили долго. Ей пришлось признаться, когда уже было явно видно, что певица ждет ребенка. В Twitter Жанна Фриске тогда написала: «Дорогой, наша история любви... будет бегать в подгузниках». На это Шепелев ей ответил: «Хочу, чтобы наша история любви поскорей бегала». Вопреки всеобщему убеждению, Фриске никогда официально не была замужем за Шепелевым. Пара жила гражданским браком с 2009 года, а в 2013 у них родился сын Платон. Жанна мечтала родить еще детей, но судьба не дала ей шанса.



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Лекарство, которое не помогло

Говорят, что диагноз — рак мозга — Жанне Фриске был поставлен еще во время беременности. Но она отказалась лечиться, так как сильнодействующие препараты могли негативно повлиять на ребенка. А после родов начались сильные головные боли. Пришлось обратиться к медикам. Долгих два года Жанна Фриске боролась за свою жизнь. Лечение Жанна проходила в Америке, в клинике, где было разработано лекарство, которое помогает продлить жизнь подобным больным. Деньги на дорогостоящие препараты Фриске помогли собрать всем миром. В 2014 году всем показалось, что болезнь отступила. Жанна с семьей даже приехала в Юрмалу, чтобы погулять по Рижскому взморью. На снимках, сделанных папарацци, можно было увидеть, что Жанна ходила сама, а ведь до этого ее даже в аэропорт везли на каталке, а на улицах она передвигалась в инвалидном кресле. Поклонники очень ждали счастливого возвращения Жанны на сцену. Но не дождались.