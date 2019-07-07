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МТС на один день снизит цену новейшего смартфона Huawei на 50%
Источник материала: Tut.by
В сети салонов и интернет-магазине МТС в первый день продаж смартфон Huawei P Smart Z будет продаваться со скидкой в 50%, но есть ограничения. Об этом
Представители МТС заявили, что акция будет действовать только 10 июля и только при покупке смартфона одним платежом (не в рассрочку). В таком случае гаджет вместо «оригинальных» 649 рублей будет стоить 325 рублей. Правда, количество акционных P Smart Z ограничено.
Напомним: в нашем
С производительностью особых проблем нет, но в современные 3D-игры получится с комфортом поиграть только на средних параметрах графики. С основной «фишкой» гаджета — выезжающей фронтальной камерой — за несколько дней тестирования проблем не возникло. Производитель утверждает, что она выдержит не менее 100 тысяч открытий и может работать даже при минусовой температуре. Проверить это сложно, но не доверять этому заявлению причин пока нет.
Смотрите, сколько у нас стоят другие смартфоны Huawei:
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Представители МТС заявили, что акция будет действовать только 10 июля и только при покупке смартфона одним платежом.
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