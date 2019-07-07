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Трагедия интеллигентной красавицы. Нелегкая судьба Натальи Даниловой

08.07.2019 11:52 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Трагедия интеллигентной красавицы. Нелегкая судьба Натальи Даниловой
Наталья Данилова в фильме «Место встречи изменить нельзя», 1979 г. © / Кадр из фильма

Хотя к тому времени она уже окончила ЛГИТМиК, куда ее приняли сразу на второй курс. Играла в БДТ у Товстоногова. Снялась в пяти фильмах. Первая работа в кино случилась еще в 13 лет. Тогда-то Игорь Масленников и посоветовал шестикласснице Наташе стать актрисой… Что же произошло на съемках? Почему Данилова не справилась с эмоциями при виде плачущего младенца?

После криминального аборта осталась бесплодной

С аварцем Асхабом Абакаровым, который был на 10 лет старше ее, Наталья познакомилась в институте. Он учился на режиссерском, был умным, талантливым. И… «пугающе красивым». Многие девушки по нему сохли. Но он выбрал Данилову. Долго ухаживал, пока на 4 курсе они наконец не поженились. Первая настоящая любовь, первый мужчина… И все вроде шло хорошо. После ЛГИТМиКа Наталью должны были распределить на родину Асхаба, в Махачкалинский драмтеатр. Но на дипломный спектакль пришел Товстоногов. Увидел Данилову. И забрал к себе.

«Я сломала мужу судьбу, — корила себя потом Наталья. — На третьем курсе он уехал в Тбилиси к Тенгизу Абуладзе (Асхаб снялся в двух его фильмах. — Авт.), стал любимым учеником. Но бросил все и вернулся в Ленинград. Ему пришлось выбирать между любовью и работой, это его и погубило…»

Город Асхаба не принял. Он не мог найти работу, его называли «мужем Натальи Даниловой». И это раздражало обоих.

«В Грузии я видела его свободным, остроумным, щедрым… Мой муж перестал быть героем… То, что происходило с Асхабом, разъедало нашу любовь…»

А потом Наталья… заболела. Врач назначил сильные гормональные препараты. И это оказалось ошибкой… Когда выяснилось, что на самом деле актриса беременна, было уже поздно. Мама убеждала: «У тебя родится больной ребенок». Мужественный аварец Асхаб в слезах стоял на коленях, умоляя сохранить младенца. Но Наталья послушала маму. Аборт был криминальным. Асхаб не смог простить жену. А она на всю жизнь осталась с диагнозом «бесплодие». «Господь меня покарал...»


Трагедия интеллигентной красавицы. Нелегкая судьба Натальи Даниловой
Асхаб Абакаров в фильме «Приключения принца Флоризеля», 1979 г. Кадр из фильма

Первый муж разбился на машине 40-летним

Через три года после трагической истории Станислав Говорухин предложил Даниловой сыграть возлюбленную Шарапова в фильме «Место встречи изменить нельзя». На роль Варвары Синичкиной пробовались 12 актрис, в том числе красавицы Ирина Азер, Ольга Науменко (невеста Жени Лукашина в «Иронии судьбы»). Высоцкий уговаривал режиссера дать роль Марине Влади. Но худсовет забраковал кандидатуру француженки: играть должна только советская гражданка. С безупречной репутацией. Сам Говорухин видел Варей исключительно Ларису Удовиченко. Ее пригласили на пробы, одели в милицейскую форму. Но она неожиданно предложила попробовать ее в роли Маньки-Облигации…

К слову, и Даниловой образ Вари показался примитивным. Уговорил ее сниматься коллега по БДТ Владислав Стржельчик (он пробовал «стать» Груздевым). И оказался прав. После премьеры картины актриса проснулась звездой. Но, хотя сыграла она потом в кино еще немало, по большому счету так и осталась исполнительницей одной роли. Младшего сержанта, которая усыновила подкидыша…  

Только вот сыграть первую встречу с малышом ей было невыносимо трудно. Один дубль, второй, третий. Говорухин уже начал нервничать. Ну что тут сложного? Перепеленать ребенка и взять на руки?..

Трагедия интеллигентной красавицы. Нелегкая судьба Натальи Даниловой Эра Жеглова. Фильму «Место встречи изменить нельзя» - 35 лет

Не могла же она рассказать ему при всех о своей трагедии?! О том, что не может без слез проходить мимо витрин с ползунками? В конце концов не выдержала, разрыдалась, выскочила из павильона. Высоцкий — за ней: «На, выпей!»

«Я сделала глоток коньяка. И неожиданно рассказала Володе про мужа, про аборт… А он мне — про то, как надо… Взять себя в руки».

Сцена была сыграна. Роль Наталье удалась. И вдруг — новый удар: озвучила Варю Наталья Рычагова (Маша Белкина в «Офицерах»). Так решил Говорухин. То ли ему сказали, что Наталья не может приехать на озвучание из-за репетиций. То ли он сам решил, что у Даниловой чересчур сексуальный низкий голос. Такой не подходит для романтической особы… Наталья, конечно, обиделась на режиссера: изменить уже ничего нельзя было. Но потом смирилась и с этой потерей. Не предполагая еще, сколько их будет на ее пути…

В 1985 году, спустя несколько лет после развода, Наталья случайно встретила Асхаба. Он предложил снова сойтись. «Я смогу жить с тобой только на необитаемом острове», — сказала она. «Ничего, скоро я тебя освобожу…» — был ответ. Через день Асхаб на машине уехал на съемки в горы и по дороге разбился. Ему было всего 40… 

Второй супруг умер в 45 лет

«Романов у меня было много, — признается спустя много лет актриса. — Кто-то хотел от меня детей, кто-то — немедленно жениться… Мне писали стихи, музыку, дарили цветы».

А у нее на душе скребли кошки. И не хотелось ни-че-го. Любовь к жизни вернулась к Наталье, только когда она встретила Сергея. Высокого, красивого, сильного. Идеального мужа, который был для нее всем: нянькой, другом, любовником, помощником… На лобовом стекле его машины была прилеплена памятка: «Правило № 1: Наташа всегда права. Правило № 2: смотри № 1». Вот и весь рецепт счастливого брака.

Они мечтали о будущем, вложились в строительство, думали: появится новая квартира — усыновят ребенка, заживут большой семьей… Ничего не сбылось. Разве что дом наконец достроили.

В 1989 году умер Георгий Товстоногов. В театре Наталью съедали. Она не выдержала и хлопнула дверью.

«Все смотрели на меня с недоумением: как можно самой уходить из такого театра?!.. В результате осталась без работы… Все это еще совпало с развалом Союза… Спасла мама. Только ее потрясающее чувство юмора и сила духа поддержали меня. Нужно было жить ради нее и ради Сережи…»


Трагедия интеллигентной красавицы. Нелегкая судьба Натальи Даниловой
Актриса Санкт-Петербургского Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова Наталья Данилова в роли Елены Андреевны, спектакль «Дядя Ваня» по пьесе А. П. Чехова. 1996 г. Фото: РИА Новости/ Виталий Арутюнов

Кино в 1990-е практически не осталось. Наталья занялась дубляжом. Но потом перестали платить и за него. Тут у мужа — инфаркт, следом — инсульт.

«Это была катастрофа. Он в больнице, мама — дома… Иду гулять с собакой. Вижу, в траве бутылка: „Никочка, берем!..“ Сдавала и шла за хлебом…»

Вскоре умирает мама Натальи, за ней — 45-летний муж. От переживаний и слез Данилова слегла: некому было даже воды подать. 

«Я лежала с высокой температурой и просто умирала в одиночестве. Потом из последних сил вставала, несла в комиссионку какую-нибудь вазу, чтобы на вырученные деньги купить лекарства. И все время разговаривала сама с собой… Ничего, выжила! Зато теперь ничего не страшно…»

Сегодня Наталье Юрьевне 63 года. В последнее время она озвучивала аудиокниги, немного снималась. Ее голосом говорит бабуля Любавы в мультфильмах про трех богатырей, Тильда Суинтон в картине «Отель „Гранд Будапешт“», Гленн Клоуз в «Степфордских женах»…

Неброская интеллигентная красота осталась. И только глаза выдают грусть. Теперь актриса боится заводить даже собаку. «Очень уж больно терять близких…»

 
 
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