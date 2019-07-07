Появилось приложение с описанием и голосами птиц Беларуси (вы удивитесь, как кричит дрофа)

Источник материала: Tut.by

Общественная организация «Ахова птушак Бацькаўшчыны» (АПБ) сделала приложение , которое помогает распознавать птиц Беларуси. В нем можно не только посмотреть на фото и почитать описание, но и послушать, как кричат птицы.







Определитель Ptushki работает на телефонах Android. Он содержит фильтры по размеру, цвету оперения, месту и сезону встречи с птицей, форме клюва, поведению, цвету ног, семейству и отряду, а также фотографии, описания, отличительные особенности и голоса более 300 видов птиц Беларуси.

Определение птиц ведется по внешним признакам, месту и сезону встречи, поведению. Например, можно выбрать птиц только с прямоугольным клювом или жетыми ногами. Также пользователь может определить семейство и отряд.

Это приложение поможет понять, какую птицу вы услышали в городском парке или в лесу. Например, мы были удивлены, узнав, как кричит дрофа.