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Появилось приложение с описанием и голосами птиц Беларуси (вы удивитесь, как кричит дрофа)

08.07.2019 12:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Общественная организация «Ахова птушак Бацькаўшчыны» (АПБ) сделала приложение, которое помогает распознавать птиц Беларуси. В нем можно не только посмотреть на фото и почитать описание, но и послушать, как кричат птицы.

Определитель Ptushki работает на телефонах Android. Он содержит фильтры по размеру, цвету оперения, месту и сезону встречи с птицей, форме клюва, поведению, цвету ног, семейству и отряду, а также фотографии, описания, отличительные особенности и голоса более 300 видов птиц Беларуси.

Определение птиц ведется по внешним признакам, месту и сезону встречи, поведению. Например, можно выбрать птиц только с прямоугольным клювом или жетыми ногами. Также пользователь может определить семейство и отряд.

Это приложение поможет понять, какую птицу вы услышали в городском парке или в лесу. Например, мы были удивлены, узнав, как кричит дрофа.

 
 
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«Ахова птушак Бацькаўшчыны» (АПБ) выпустила приложение для Android.
 
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