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Появилось приложение с описанием и голосами птиц Беларуси (вы удивитесь, как кричит дрофа)
Источник материала: Tut.by
Общественная организация «Ахова птушак Бацькаўшчыны» (АПБ) сделала
Определитель Ptushki работает на телефонах Android. Он содержит фильтры по размеру, цвету оперения, месту и сезону встречи с птицей, форме клюва, поведению, цвету ног, семейству и отряду, а также фотографии, описания, отличительные особенности и голоса более 300 видов птиц Беларуси.
Определение птиц ведется по внешним признакам, месту и сезону встречи, поведению. Например, можно выбрать птиц только с прямоугольным клювом или жетыми ногами. Также пользователь может определить семейство и отряд.
Это приложение поможет понять, какую птицу вы услышали в городском парке или в лесу. Например, мы были удивлены, узнав, как кричит дрофа.
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«Ахова птушак Бацькаўшчыны» (АПБ) выпустила приложение для Android.
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