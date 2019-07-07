ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Год назад об этом белорусе никто не знал, а скоро он даст большой концерт в Минске

08.07.2019 12:01 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Сегодня о молодом певце из Минска Тиме Белорусских слышали многие. А ведь еще год назад о нем никто не знал: трек «Мокрые кроссы» выстрелил в августе 2018 г. Тима уже давал в столице два концерта в клубе Re: public, а сейчас собирает фанатов на площадке большей вместимости — Falcon Club Arena. Шоу состоится 29 ноября.


Все рэп и хип-хоп концерты в Минске удобно собраны на одной странице в нашей Афише

Напомним, мероприятие в Falcon Club Arena — не первая попытка минского парня дать сольный концерт в Минске перед большой аудиторией. В январе этого года он замахнулся на Дворец спорта, но за месяц до предполагаемой даты концерт отменили с пометкой «по техническим причинам». Знакомые с ситуацией источники пояснили TUT.BY, что истинная причина отмены крылась в плохих продажах билетов (их стоимость была от 44 до 84 рублей). По одному из мнений, менеджмент артиста тогда неправильно подобрал промоутеров шоу, которые не сумели в сжатые сроки продать квитки интернет-аудитории, у которой и популярен Тима.

Организатором концерта 29 ноября значится ИП Розниченко А.С. — продюсер певца. Билеты стали чуточку дешевле и стартуют от 35 рублей (без комиссии билетного оператора). За самый дорогой билет придется заплатить 75 рублей (опять же, если без комиссии), зато в стоимость входит первоочередный проход на концерт и возможность сфотографироваться с Тимофеем. Таких билетов с категорией vip всего 300.

К слову, вместимость Falcon Club Arena в концертном формате — 3 тысячи человек. Это меньше Дворца спорта (4,5 тысячи человек), но больше Prime Hall (1,7 тысячи человек).

КУПИТЬ БИЛЕТ

Концерт Тимы Белорусских

Когда: 29 ноября, пятница. Начало — 19.00.

Где: Минск, (вместимость — около пяти тысяч человек).

Сколько: от 35 до 75 рублей.

Читайте также
Тима Белорусских выпустил новый трек. И он очень похож на хит этого лета!
Где минская молодежь тусуется этим летом? Вот эти пять мест (Зыбицкой среди них нет)

Розыгрыш билетов!

Новый розыгрыш в приложении "Афиша TUT.BY"! Можно бесплатно получить билеты на концерт

App Store Google Play
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня о Тиме Белорусских слышали многие. Он уже давал в столице два концерта в клубе Re: public, а сейчас собират фанатов на площадке большей вместимости - Falcon Club Arena....
 
Новости дня
Новости разные
 
МТС на один день снизит цену новейшего смартфона Huawei на 50%
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.07.2019
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Новости Новолукомля
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.07.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика