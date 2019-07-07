Год назад об этом белорусе никто не знал, а скоро он даст большой концерт в Минске

Источник материала: Tut.by

Сегодня о молодом певце из Минска Тиме Белорусских слышали многие. А ведь еще год назад о нем никто не знал: трек «Мокрые кроссы» выстрелил в августе 2018 г. Тима уже давал в столице два концерта в клубе Re: public, а сейчас собирает фанатов на площадке большей вместимости — Falcon Club Arena. Шоу состоится 29 ноября.





Все рэп и хип-хоп концерты в Минске удобно собраны на одной странице в нашей Афише

Напомним, мероприятие в Falcon Club Arena — не первая попытка минского парня дать сольный концерт в Минске перед большой аудиторией. В январе этого года он замахнулся на Дворец спорта, но за месяц до предполагаемой даты концерт отменили с пометкой «по техническим причинам». Знакомые с ситуацией источники пояснили TUT.BY, что истинная причина отмены крылась в плохих продажах билетов (их стоимость была от 44 до 84 рублей). По одному из мнений, менеджмент артиста тогда неправильно подобрал промоутеров шоу, которые не сумели в сжатые сроки продать квитки интернет-аудитории, у которой и популярен Тима.

Организатором концерта 29 ноября значится ИП Розниченко А.С. — продюсер певца . Билеты стали чуточку дешевле и стартуют от 35 рублей (без комиссии билетного оператора). За самый дорогой билет придется заплатить 75 рублей (опять же, если без комиссии), зато в стоимость входит первоочередный проход на концерт и возможность сфотографироваться с Тимофеем. Таких билетов с категорией vip всего 300.

К слову, вместимость Falcon Club Arena в концертном формате — 3 тысячи человек. Это меньше Дворца спорта (4,5 тысячи человек), но больше Prime Hall (1,7 тысячи человек).

КУПИТЬ БИЛЕТ

Концерт Тимы Белорусских Когда: 29 ноября, пятница. Начало — 19.00. Где: Минск, Фалкон Клуб (вместимость — около пяти тысяч человек). Сколько: от 35 до 75 рублей.

Читайте также

Тима Белорусских выпустил новый трек. И он очень похож на хит этого лета!

Где минская молодежь тусуется этим летом? Вот эти пять мест (Зыбицкой среди них нет)

Розыгрыш билетов! Новый розыгрыш в приложении "Афиша TUT.BY"! Можно бесплатно получить билеты на концерт App Store Google Play