В Гродно пройдет IX Международный марафон дружбы «Гродно-Друскининкай»

Источник материала: Вороновская газета





14 июля с 08.00 до 08.30 будет ограничено движение транспорта по улице Горького в Гродно.

Как сообщили в пресс-службе управления спорта и туризма Гродненского облисполкома, IX Международный марафон дружбы «Гродно-Друскининкай» в 2019 году стартует возле Ледового дворца на территории Центрального спортивного комплекса «Неман» и через 42 км 195 м его встретят в литовском Друскининкае. Для прохождения дистанции установлено контрольное время – шесть часов. Победителя ожидают на государственной границе приблизительно в 10.30. До финиша в центральном парке знаменитого курорта останется 10 км.

В настоящее время решение организационных вопросов как с белорусской, так и с литовской стороны находится на заключительном этапе. В круг интересов входят прохождение пограничного и таможенного контроля на ЦСК «Неман», организация пунктов питания для участников на 5, 10, 15, 18, 20, 23, 28, 30, 40 км, подготовка автодороги Р-42, соединяющей две страны, сопровождение участников волонтерами и бригадами скорой помощи, своевременная доставка судей, изготовление эксклюзивных медалей, информационное обеспечение.

ПРОГРАММА IX МЕЖДУНАРОДНОГО МАРАФОНА ДРУЖБЫ «ГРОДНО-ДРУСКИНИНКАЙ». 13-14.07.2019

13 июля (суббота)

12.00-20.00 Приезд участников, регистрация, получение стартовых пакетов. При необходимости посещение диспансера спортивной медицины (кардиограмма сердца)

14 июля (воскресенье)

6.00-07.30 – прохождение пограничного и таможенного контроля на ЦСК «Неман» (ул. Коммунальная, 3)

7.50 – выход в стартовый коридор (площадка перед Ледовым дворцом)

8.00 – старт

10.30 – предполагаемое время появления первого участника на государственной границе в пункте пропуска «Привалка»

11.00-11.15 – финиш первого участника в парке г. Друскининкай

14.15-15.00 – культурная программа и награждение победителей

17.00 и 18.00 – отправление автобусов с участниками в Гродно.

14 июля в связи с прохождением марафона по Гродно будет ограничено движение общественного и личного автотранспорта с 8.00 до 8.30 по ул. Горького до Следственного комитета. Затем на автодороге Р-42 в сторону государственной границы через деревни Грандичи и Гожа движение автомобилей будет регулироваться сотрудниками ГАИ, в том числе и большегрузных автомобилей. На контрольно-пропускном пункте «Привалка» приоритет в прохождении государственной границы с 9.00 до 13.00 будет отдан представителям сопровождающих служб.

Вниманию владельцев автотранспорта! Планирование поездок необходимо корректировать с учетом прохождения марафона по территории Гродненской области.



