ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В России построят первую частную автомагистраль из Европы в Китай

08.07.2019 12:06 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

В России построят первую частную автомагистраль из Европы в Китай

фото: ria56.ru

Четырехполосная дорога будет входить в Беларусь на территории Смоленской области. Проект планируется реализовать к 2024 году.

Глава правительства России одобрил проект первой частной автомагистрали "Меридиан", которая должна соединить Западную Европу и Китай, сообщают «Ведомости».

Инициатор проекта - "Русская холдинговая компания", которая будет привлекать инвесторов в том числе из Китая.

Трасса "Меридиан" протяженностью 8445 км должна соединить Западную Европу и Китай, длина российского отрезка составит более 2000 км. Дорога пройдет по территории восьми регионов РФ, самый протяженный ее участок будет находиться в Саратовской области. Трасса будет соответствовать характеристикам высшей технической категории с четырехполосным движением, ее строительство планируют завершить к 2024 году.

Проект автодороги из Китая в Западную Европу будет стартовать в Китае, проходя через Казахстан, ряд регионов РФ и входить в Беларусь на территории Смоленской области.

Четырехполосная дорога будет полностью платной. Перевозчики стран,  не входящих в ЕАЭС, будут платить составит 70 евроцентов.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Четырехполосная дорога будет входить в Беларусь на территории Смоленской области. Проект планируется реализовать к 2024 году.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Бобруйском районе Kia «прошило» отбойником: водитель погиб
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.07.2019
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Новости Новолукомля
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.07.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • мужские портмоне для документов и денег кожаные в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика