В России построят первую частную автомагистраль из Европы в Китай

Источник материала: Ежедневник



фото: ria56.ru

Четырехполосная дорога будет входить в Беларусь на территории Смоленской области. Проект планируется реализовать к 2024 году.

Глава правительства России одобрил проект первой частной автомагистрали "Меридиан", которая должна соединить Западную Европу и Китай, сообщают «Ведомости» .

Инициатор проекта - "Русская холдинговая компания", которая будет привлекать инвесторов в том числе из Китая.

Трасса "Меридиан" протяженностью 8445 км должна соединить Западную Европу и Китай, длина российского отрезка составит более 2000 км. Дорога пройдет по территории восьми регионов РФ, самый протяженный ее участок будет находиться в Саратовской области. Трасса будет соответствовать характеристикам высшей технической категории с четырехполосным движением, ее строительство планируют завершить к 2024 году.

Проект автодороги из Китая в Западную Европу будет стартовать в Китае, проходя через Казахстан, ряд регионов РФ и входить в Беларусь на территории Смоленской области.

Четырехполосная дорога будет полностью платной. Перевозчики стран, не входящих в ЕАЭС, будут платить составит 70 евроцентов.