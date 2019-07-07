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Настя Каменских показала Хай-тек от "Милавицы"
08.07.2019 11:44 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Известная певица Настя Каменских, которая недавно вышла замуж за своего продюсера и сценического партнера Потапа (Алексей Потапенко), примерила на себе и показала публике купальник текущей коллекции бренда "Милавица".
Фото в купальнике от "Милавицы" серии Хай-тек Настя Каменских выложила в своем
Настя Каменских стала уже второй медийной персоной, которая продемонстрировала на себе известный белорусский бренд. До этого элегантное и сексуальное белье от "Милавицы" показала публике
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Известная певица Настя Каменских, которая недавно вышла замуж за своего продюсера и сценического партнера Потапа (Алексей Потапенко), примерила на себе и показала...
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