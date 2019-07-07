Источник материала: Ежедневник





Известная певица Настя Каменских, которая недавно вышла замуж за своего продюсера и сценического партнера Потапа (Алексей Потапенко), примерила на себе и показала публике купальник текущей коллекции бренда "Милавица".

Фото в купальнике от "Милавицы" серии Хай-тек Настя Каменских выложила в своем Instagram , имеющем более 4 млн подписчиков. Уже за первые сутки фото собрало свыше 160 тыс. лайков от поклонников певицы, которые не остались равнодушны не только к ней, но и к продукции белорусского бренда.

Настя Каменских стала уже второй медийной персоной, которая продемонстрировала на себе известный белорусский бренд. До этого элегантное и сексуальное белье от "Милавицы" показала публике Анфиса Чехова , которая также вызвала волну восхищений поклонников.