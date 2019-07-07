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«Белэнерго» вступило с разъяснениями по поводу новых дифференцированных тарифов
08.07.2019 11:25 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: 34.ua
С 1 июля в Беларуси введена дополнительная трехзонная дифференциация тарифов на электроэнергию для населения.
Для жилых домов и квартир, оборудованных электрическими плитами, установлены следующие тарифы:
на период минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00) - 0,0890 руб. за 1 кВт∙ч
на период максимальных нагрузок (с 17.00 до 23.00) - 0,2671 руб. за 1 кВт∙ч
в остальное времени суток (с 6.00 до 17.00) - 0,1039 руб. за 1 кВт∙ч
Для квартир, не оборудованных электроплитами, тарифы следующие:
на период минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00) - 0,1048 руб. за 1 кВт∙ч
на период максимальных нагрузок (с 17.00 до 23.00) - 0,3143 руб. за 1 кВт∙ч
в остальное времени суток (с 6.00 до 17.00) - 0,1222 руб. за 1 кВт∙ч
Как отметили в «Белэнерго», в выходные и праздничные дни применяются тарифы, установленные на период минимальных нагрузок.
Для перехода на расчеты по тарифам, дифференцированным по временным периодам, абоненту необходимо обратиться в энергоснабжающую организацию и написать заявление. Кроме того, для осуществления таких расчетов необходимо наличие многотарифного электронного прибора учета электрической энергии.
Также расширен перечень потребителей, которые могут воспользоваться тарифом 0,0761 руб. за 1 кВт∙ч при условии использования ее для отопления и горячего водоснабжения в жилых помещениях, не оборудованных системами централизованного тепло- и газоснабжения и оборудованных электроплитами.
Таким образом, данным тарифом смогут воспользоваться граждане, проживающие не только в квартирах многоквартирных жилых домов, но и в индивидуальных жилых домах.
Подробнее с новыми тарифами можно ознакомиться на сайте «Белэнерго».
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С 1 июля в Беларуси введена дополнительная трехзонная дифференциация тарифов на электроэнергию для населения.
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