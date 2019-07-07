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«Белэнерго» вступило с разъяснениями по поводу новых дифференцированных тарифов

08.07.2019 11:25 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

«Белэнерго» вступило с разъяснениями по поводу новых дифференцированных тарифов

фото: 34.ua

С 1 июля в Беларуси введена дополнительная трехзонная дифференциация тарифов на электроэнергию для населения.

Для жилых домов и квартир, оборудованных электрическими плитами, установлены следующие тарифы:

на период минимальных нагрузок  (с 23.00 до 6.00) - 0,0890 руб. за 1 кВт∙ч

на период максимальных нагрузок (с 17.00 до 23.00) -  0,2671 руб. за 1 кВт∙ч

в остальное времени суток (с 6.00 до 17.00)  - 0,1039 руб. за 1 кВт∙ч

Для квартир, не оборудованных электроплитами, тарифы следующие:
 

на период минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00)  - 0,1048 руб. за 1 кВт∙ч

на период максимальных нагрузок (с 17.00 до 23.00) - 0,3143 руб. за 1 кВт∙ч

в остальное времени суток (с 6.00 до 17.00) - 0,1222 руб. за 1 кВт∙ч

Как отметили в «Белэнерго», в выходные и праздничные дни применяются тарифы, установленные на период минимальных нагрузок. 

«Введение дополнительной дифференциации направлено на сглаживание вечернего максимума нагрузки энергосистемы и стимулирование населения к переносу электропотребления в ночное время суток. В результате, население имеет возможность выбрать для расчетов за потребленную электроэнергию удобный для своего домовладения тарифный план и снизить платежи за электроэнергию», - говорится в сообщении концерна.

Для перехода на расчеты по тарифам, дифференцированным по временным периодам, абоненту необходимо обратиться в энергоснабжающую организацию и написать заявление. Кроме того, для осуществления таких расчетов необходимо наличие многотарифного электронного прибора учета электрической энергии.

Также расширен перечень потребителей, которые могут воспользоваться тарифом 0,0761 руб. за 1 кВт∙ч при условии использования ее для отопления и горячего водоснабжения в жилых помещениях, не оборудованных системами централизованного тепло- и газоснабжения и оборудованных электроплитами.

Таким образом, данным тарифом смогут воспользоваться граждане, проживающие не только в квартирах многоквартирных жилых домов, но и в индивидуальных жилых домах.

Подробнее с новыми тарифами можно ознакомиться на сайте «Белэнерго».

 
 
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С 1 июля в Беларуси введена дополнительная трехзонная дифференциация тарифов на электроэнергию для населения.
 
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