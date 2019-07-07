Источник материала: Новости Дзержинска

Квітней, Дзяржыншчына мая», так назывался районный конкурс-выставка флористических костюмов, который проходил 3 июля 2019 года на центральной площади г.Дзержинска.

В флористическом дефиле приняло участие 25 учреждений образования района. Среди них 16 учреждений общего среднего образования, 8 учреждений дошкольного образования, Эколого-биологический центр Дзержинского района.

Авторы флористических костюмов продемонстрировали виртуозные навыки с живым растительным материалом, творческие возможности во флористике, креативный подход к использованию нестандартных приемов флородизайна, а также неожиданные решения в сочетаниях живых цветов и злаков.

Победителями данного конкурса стали творческие коллективы педагогов следующих государственных учреждений образования:

«Гимназия г.Дзержинска» - Диплом I степени;

«Средняя школа №2 г.Дзержинска» - Диплом I степени;

«Негорельская средняя школа №1» - Диплом II cтепени;

«Эколого-биологический центр Дзержинского района» - Диплом II ст;

«Скирмантовский учебно-педагогический комплекс ясли-сад средняя школа» - Диплом III степени;

«Ясли сад №1 г.Дзержинска» - Диплом III степени;

«Ясли сад №5 г.Фаниполя» - Диплом III степени.















