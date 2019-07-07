ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Квітней, Дзяржыншчына мая!

08.07.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Новости Дзержинска

Квітней, Дзяржыншчына мая», так назывался районный конкурс-выставка флористических костюмов, который проходил 3 июля 2019 года на центральной площади г.Дзержинска.

В флористическом дефиле приняло участие 25 учреждений образования района. Среди них 16 учреждений общего среднего образования, 8 учреждений дошкольного образования, Эколого-биологический центр Дзержинского района.

Авторы флористических костюмов продемонстрировали виртуозные навыки с живым растительным материалом, творческие возможности во флористике, креативный подход к использованию нестандартных приемов флородизайна, а также неожиданные решения в сочетаниях живых цветов и злаков.

Победителями данного конкурса стали творческие коллективы педагогов следующих государственных учреждений образования:

«Гимназия г.Дзержинска» - Диплом I степени;

«Средняя школа №2 г.Дзержинска» - Диплом I степени;

«Негорельская средняя школа №1» - Диплом II cтепени;

«Эколого-биологический центр Дзержинского района» - Диплом II ст;

«Скирмантовский учебно-педагогический комплекс ясли-сад средняя школа» - Диплом III степени;

«Ясли сад №1 г.Дзержинска» - Диплом III степени;

«Ясли сад №5 г.Фаниполя» - Диплом III степени.





 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Квітней, Дзяржыншчына мая», так назывался районный конкурс-выставка флористических костюмов, который проходил 3 июля 2019 года на центральной...
 
Новости дня
Новости разные
 
Итоги ЦТ-2019 (инфографика)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.07.2019
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Новости Новолукомля
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.07.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика