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Бухгалтер из Жодино - о том, как пошла в тренажерку за красивой фигурой, а нашла мужа

08.07.2019 12:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

GO.TUT.BY проводит конкурс «Одна команда» — о влюбленных парах и крепких семьях, которых объединяют ЗОЖ и совместные тренировки. Своей историей поделилась Анна Павлович из Жодино: благодаря спорту она встретила свою вторую половинку — и скоро у пары свадьба.


Фото: из личного архива

Для участия в конкурсе до 15 июля присылайте истории на адрес: elena.melnikova@tutby.com с пометкой «Одна команда». Полные правила читайте по ссылке.

— Я работаю бухгалтером в исправительном учреждении «Тюрьма № 8». Есть дочь Мария, ей 12 лет. Моя вторая половинка — Паша — работает в компании «Аливария» торговым представителем.

Как мы познакомились с Пашей? В январе 2017 года я решила, что у меня слишком много свободного времени и мне надо чем-то его занять. Выбрала тренажерный зал. Раньше я уже ходила на фитнес, но надолго меня не хватало: было чувство, что не мое это. В Жодино несколько тренажерных залов, но меня почему-то манил тот, что в Борисове — на Борисов-Арене. Купила абонемент. С февраля начала ездить на занятия. Все знакомые говорили: «Аня, зачем в Борисов? У нас что, нет тренажерок?» А я уперто отвечала: «Мне там нравится. Зал большой, новый». Если бы мне тогда кто-нибудь сказал, что желание улучшить свою форму приведет к тому, что я встречу свою любовь, я бы не поверила…


Фото: из личного архива

Когда в первый раз приходишь в новое место, сразу только присматриваешься к людям. Со временем начинаешь здороваться при встрече, а в последствии и перекидываться парой слов. Так так мы и познакомились с моим Пашкой.

Уже полтора года мы вместе. С утра собираем сумки для зала, после работы Паша меня забирает, и мы уже вместе едем заниматься. Уже вдвоем из Жодино катаемся в Борисов. Тренажерный зал мы не поменяли. Тренировка три раза в неделю — это для нас обязательно. Раньше я занималась с тренером, но уже год сама. Меня очень поддерживает Паша: где-то подскажет, как правильно делать упражнения, где-то напишет мне тренировку. И даже если я с утра не успеваю собирать сумку, то мне всегда поможет мой мужчина: он знает, что мне надо!


Фото: из личного архива

Наш ребенок тоже не остается в стороне от спорта: пять лет отходила на гимнастику, последние два года занимается танцами. Когда тренировки у нас выпадают на выходные, обязательно берем ее с собой в зал.

Что касается финансовой стороны вопроса, не скажу, что это накладно. Абонемент на 12 занятий стоит 45 рублей, на танцы — 30 рублей. Итого 120 рублей у нас ежемесячно уходит на спортивные мероприятия в семье. Считаю, что для хобби, которое приносит пользу для здоровья, это не так дорого.

Если подвести итог моему рассказу, то нас любовь к ЗОЖ привела к большой любви друг к другу.

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Своей историей поделилась Анна Павлович из Жодино: благодаря спорту она встретила свою вторую половинку - и скоро у пары будет свадьба.
 
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