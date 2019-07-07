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Михаил Грабовский назначен спортивным директором ХК «Динамо-Минск»

08.07.2019 12:03 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Михаил Грабовский назначен спортивным директором ХК «Динамо-Минск»
Официальный сайт ХК "Динамо Минск"

Об этом уведомил генеральный директор клуба Дмитрий Басков, сообщили в «Динамо».

Грабовский — один из самых известных в прошлом белорусских хоккеистов и самый результативный игрок от нашей страны в НХЛ. Карьеру игрока он начинал в 2001 году в «Юности-Минск». В 2003 году хоккеист перебрался в «Нефтехимик». В 2006 году он был заигран за канадский «Гамильтон Булдогс».

В своей карьере Грабовский выступал за «Монреаль Канадиенс», «Торонто Мейпл Лифс», «Вашингтон Кэпиталз», «Нюй-Йорк Айлендерс».

С 2002 года игрок выступал за национальную сборную Беларуси. 

Михаил Грабовский назначен спортивным директором ХК «Динамо-Минск»
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Теги: Минск
 
 
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Экс-хоккеист будет совмещать обязанности ассистента главного тренера и спортивного директора «Динамо-Минск».
 
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