Михаил Грабовский назначен спортивным директором ХК «Динамо-Минск»

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Об этом уведомил генеральный директор клуба Дмитрий Басков, сообщили в «Динамо».

Грабовский — один из самых известных в прошлом белорусских хоккеистов и самый результативный игрок от нашей страны в НХЛ. Карьеру игрока он начинал в 2001 году в «Юности-Минск». В 2003 году хоккеист перебрался в «Нефтехимик». В 2006 году он был заигран за канадский «Гамильтон Булдогс».

В своей карьере Грабовский выступал за «Монреаль Канадиенс», «Торонто Мейпл Лифс», «Вашингтон Кэпиталз», «Нюй-Йорк Айлендерс».