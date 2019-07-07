Разоблачаем нового «Человека-паука» (со всеми спойлерами)

Источник материала: Tut.by

AFISHA.TUT.BY посмотрела нового «Человека-паука» и может вас уверить: фильм проходной, подходите на сеанс ближе к титрам. Кстати, в тексте криминально много спойлеров.





О чем кино: Питер Паркер вместе с друзьями отправляется на летние каникулы в Европу. Однако отдохнуть приятелям вряд ли удастся — Питеру придется согласиться помочь Нику Фьюри раскрыть тайну существ, вызывающих стихийные бедствия и разрушения по всему континенту.

После сюжетного битбокса в финале «Мстителей» новый фильм киновселенной — «Человек-паук: Вдали от дома» — представляется простенькой мелодией на сеансе группового транса. Не нужно искать пасхалки или анализировать арки персонажей, расслабьтесь и можете наконец пошуршать попкорном в темноте. Тотальный чилл.

Сам по себе уже 23-й по счету фильм Marvel — чистой воды филлер, то есть два с половиной часа, особо не связанных с тем, что происходило во вселенной Marvel раньше, и, похоже, совершенно не работающих на перспективу. Хотите синопсис в одном предложении? Персонаж Тома Холланда, отвлекаясь на спасение мира, пытается завоевать сердце одноклассницы.

Давайте начистоту: без нового «Человека-паука» в режиссуре Джона Уоттса Marvel вообще ничего не потеряла бы (разве что рекордные $ 600 миллионов — именно столько составляет мировая касса сиквела истории Питера Паркера прямо сейчас). Отсюда — вкус несвежей жвачки и ощущение, будто тебя развели покататься на аттракционе, к которому у тебя уже сформировалась иммунитет.

Вместе с Человеком-пауком зритель попадает в двухчасовое роуд-муви, сильно рифмующееся с «Евротуром» и вообще любым подростковым экшеном, но только с крутыми спецэффектами. В супергеройской новинке артикулируются две абсолютно очевидные идеи: «Супергерои тоже имеют право на личную жизнь» (тут и обсуждать нечего) и «Людям нужно хотя бы во что-нибудь верить». Вторая мысль звучит из уст одного из четырех Мистерио — в прямом смысле лицемерного Бека (работа Джейка Джилленхола). Только вот злодеем с приставкой «супер» его язык не поворачивается назвать.





А ведь эта идея переносится и на нас с вами. «Мстители» отгремели, очки Тони Старка триггерят на ностальгию — и теперь нам дают новую историю про Человека-паука: нам же нужно на что-то ходить в кино, чему-то удивлять и «во что-то верить», м? То есть в масштабе фильммейкеры выступают как будто бы самим Беком, ловко манипулируя нами и нашими кошельками, как злодей манипулирует героями сиквела. Ну, а что, мы сами обманываться рады.

И самое главное. Двигателем сюжета тут является только то, что вы увидите после титров, до которых — по традиции — долетит редкая птица. В финале весь мир узнает, что Человек-паук — это Питер Паркер, да еще и с очерненном репутацией. В этом и была функция Бека? Любопытно. Если персонаж Джилленхола — чеховское ружье, будем ждать, когда оно наконец выстрелит (но лучше не надо).

Фильм есть за что похвалить. Например, за космической красоты иллюзии — такое вы вообще вряд ли где еще увидите.





Кому стоит сходить на «Человека-паука»: тем, кто ждет от кино только развлечения или ну очень скучает по «Мстителям».

Что пглянуть дома, если не пойду в кино: вот вам 6 сериалов, которые нужно успеть посмотреть до 25 лет .

Когда: до 28 июля. Где: во всех кинотеатрах. Сколько: от 5 рублей 50 копеек. КУПИТЬ БИЛЕТ НА AFISHA.TUT.BY

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