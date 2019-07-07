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Беларусь поставит в Бангладеш 450 тыс. т калийных удобрений
Источник материала: Интерфакс
Белорусская калийная компания (БКК) заключила годовой контракт на поставку в Бангладеш 450 тыс. тонн калийных удобрений, сообщила пресс-служба Совета республики Национального собрания Беларуси по итогам встречи спикера совета Михаила Мясниковича с делегацией министерства сельского хозяйства и государственной Корпорации по развитию сельского хозяйства Бангладеш (Bangladesh Agricultural Development Corporation, BADC).
"По итогам переговоров подписан крупный годовой контракт на поставку белорусского хлористого калия. Документ предусматривает экспорт в Бангладеш 450 тыс. тонн калийных удобрений. Контракт подписан генеральным директором ОАО "Белорусская калийная компания" Еленой Кудрявец и председателем BADC Вахидом Хондакером", - говорится в сообщении.
Как отмечается, "белорусский калий высоко востребован в Бангладеш", по результатам 2018 года доля БКК на калийном рынке республики превысила 40%.
"Прочную основу для партнерства БКК и BADC создает тот факт, что обе компании являются государственными и представляют интересы своих стран, что позволяет с вести совместную работу на стратегическом уровне", - отметила пресс-служба.
На встрече также были затронуты вопросы экспорта белорусской сельскохозяйственной и дорожно-строительной техники, возможности расширения импорта из Бангладеш текстильных товаров. Речь также шла о взаимодействии в сфере подготовки кадров.
Корпорация BADC является государственным предприятием, импортирующим удобрения под эгидой Минсельхоза Бангладеш.
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Белорусская калийная компания (БКК) заключила годовой контракт на поставку в Бангладеш 450 тыс. т калийных удобрений. Контракт подписали в понедельник в Минске...
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