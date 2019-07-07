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Названы самые надежные десятилетние автомобили

08.07.2019 11:58 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Эксперты What Car изучили данные по поломкам двух десятков тысяч автомобилей в возрасте от 4 до 10 лет. Результатом стал топ-10 надежности подержанных моделей.

На десятое место специалисты определили Volkswagen Touareg, продемонстрировавший индекс надежности 94,1% из 100 теоретически возможных. За ним, в порядке уменьшения числа поломок следуют: Honda Jazz (94,2%), CR-V (94,6%), Civic (95%), Lexus RX (95,4%).

Пятерку лидеров открывает хэтчбек Seat Leon с показателем в 95,9%. На четвертой строке - Mitsubishi ASX (96,3%), третьей - Audi Q3 (96,5%), вторую позицию занял гибридный Lexus CT 200h (98,8%).

Возглавил рейтинг компактный хэтчбек Toyota Yaris, индекс надежности которого составил 99,1%.

 
 
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Эксперты What Car изучили данные по поломкам двух десятков тысяч автомобилей в возрасте от 4 до 10 лет. Результатом стал топ-10 надежности подержанных моделей. На десятое...
 
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