|
В Гродно женщина в ходе ссоры ударила сожителя ножом
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Вечером 6 июля в Гродно женщина ударила ножом своего сожителя.
Как
Женщина схватила нож и ударила им своего сожителя. Мужчина получил колото-резаную рану в области шеи и подбородка.
О произошедшем узнали правоохранители. Милиционеры установили и задержали подозреваемую. Ранее женщина не привлекалась к уголовной ответственности.
Летом 2019 года в Молодечненском районе хозяйка дома ударила гостя ножом в грудь.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Вечером 6 июля в Гродно женщина ударила ножом своего сожителя. Как сообщает УВД Гродненского облисполкома, 40-летняя гражданка выпивала вместе с...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)