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Это нужно знать каждому грибнику. Собираем лисички правильно
Источник материала: СТВ
Гость программы
Министерство лесного хозяйства Беларуси сняло почти все запреты для населения на сбор грибов и ягод в лесу.
Леонид Шахлевич, главный лесничий Минского государственного производственного лесохозяйственного объединения:
Была информация, что лисички (особенно мелкие) собирать нельзя.
Леонид Шахлевич:
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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – главный лесничий Минского государственного производственного лесохозяйственного объединения – Леонид...
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