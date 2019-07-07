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«Символично встречаться в этих местах». На Кургане Дружбы прошла встреча участников ВОВ из Беларуси, России и Латвии
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Встреча на стыке трех государств. Масштабный патриотический форум «Курган Дружбы» вновь собрал участников Великой Отечественной из Беларуси, России, Латвии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Встречаться в священном месте в начале июля – традиция, заложенная шесть десятков лет назад ветеранами этих стран, как дань памяти тем, кто защищал эти земли от немецко-фашистских захватчиков. Традиционна и легендарная «Катюша», которую поют здесь каждый год.
Владимир Дощёнок, ветеран Великой Отечественной войны:
Курган Дружбы был насыпан в 1959 году на границе трех стран в честь боевого содружества партизан Беларуси, России и Латвии. Земля для него взята с могил партизан и воинов Красной Армии. К кургану проложены три аллеи: березовая из Беларуси, кленовая из России и липовая из Латвии.
Впервые в этом году здесь организовали белорусско-российский патриотический лагерь.
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«Символично встречаться в этих местах». На Кургане Дружбы прошла встреча участников ВОВ из Беларуси, России и Латвии
Новости Беларуси. Встреча на стыке трех государств. Масштабный патриотический форум «Курган Дружбы» вновь собрал участников Великой Отечественной из Беларуси,...
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