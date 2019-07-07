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В Бобруйском районе собиравший с мамой чернику мальчик потерялся в лесу
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Утром 6 июля в Бобруйском районе возле деревни Бабино-2 мальчик пошёл с матерью в лес и заблудился.
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Как пояснила женщина, она и её сын ходили собирать чернику.
Весной 2019 года в Слуцком районе мужчина бросил жену в лесу и ушёл домой.
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Новости Беларуси. Утром 6 июля в Бобруйском районе возле деревни Бабино-2 мальчик пошёл с матерью в лес и заблудился. По сведениям МЧС Беларуси, за помощью к...
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