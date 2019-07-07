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В Бобруйском районе собиравший с мамой чернику мальчик потерялся в лесу

08.07.2019 11:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Утром 6 июля в Бобруйском районе возле деревни Бабино-2 мальчик пошёл с матерью в лес и заблудился.

По сведениям МЧС Беларуси, за помощью к спасателям обратилась мама 14-летнего ребёнка. К указанному месту выехали сотрудники МЧС и правоохранители. Менее чем через час подросток был найден, госпитализация ему не потребовалась.

Как пояснила женщина, она и её сын ходили собирать чернику.

Весной 2019 года в Слуцком районе мужчина бросил жену в лесу и ушёл домой. 

Женщину нашли спасатели – подробности здесь.

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Новости Беларуси. Утром 6 июля в Бобруйском районе возле деревни Бабино-2 мальчик пошёл с матерью в лес и заблудился. По сведениям МЧС Беларуси, за помощью к...
 
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