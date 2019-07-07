Праздничной программой отметили 10-летие отделения дневного пребывания для инвалидов ТЦСОН Пинского района

Источник материала: Полесская правда



«Мы вместе – дружная семья». Под таким названием в райисполкоме состоялась праздничная программа, посвященная 10-летию отделения дневного пребывания для инвалидов территориального центра соцобслуживания населения Пинского района. Это особенная дата, ведь уже десять лет успешно функционирует очень нужное отделение для людей с ограниченными возможностями, которое стало для них уютным домом, островком доброты и душевного тепла.

Отделение дневного пребывания для инвалидов было открыто 1 января 2009 года решением областного Совета депутатов и Пинского райисполкома. Благодаря усилиям Марии Петровны Кононец, возглавлявшей ТЦСОН, и слаженной работе всего коллектива, отделение гостеприимно распахнуло свои двери и зажило интересной насыщенной жизнью. Его посещают молодые инвалиды с особенностями психофизического развития с тяжелыми и множественными нарушениями от 18 до 35 лет, выпускники ЦКРОиР и вспомогательных школ-интернатов. Главная цель – оказание им консультационно-информационных, социально-бытовых, социально-медицинских, социально-педагогических, социально-посреднических и социально-реабилитационных услуг.



Много добрых слов на празднике звучало в адрес ветеранов социальной службы, которые стояли у истоков открытия отделения. Среди них – Татьяна Николаевна Вирковская, 5 лет возглавлявшая отделение. Добрых слов заслуживает и нынешний коллектив во главе с заведующей Татьяной Александровной Дубовцовой, ведь здесь нет случайных людей. Занятия с особенными ребятами – это труд по призванию. Он по плечу только тем, кто целиком отдает себя заботе о других.

Первыми воспитанниками отделения дневного пребывания были Катя Романовская, Елена Сидорчук, Игорь Мазай, Елена Мазурук, Надежда Туцкая, Андрей Омелькович. Ребята, робко переступившие порог учреждения, становились все более уверенными, самостоятельными, творческими людьми. Они участвовали в спортивных состязаниях, фестивалях, концертных номерах, поездках, экскурсиях, под руководством чутких специалистов учились делать своими руками поделки. Ежедневно велась работа кружков «Общение», «Знакомство с компьютером», «Духовный родник», «Готовим сами», «Театр возможностей», «Творческая мастерская», «Добрые руки», «Полиграфист» и других. Все это подарило и дарит сегодня воспитанникам отделения массу положительных эмоций, радость от общения, новые знакомства и, конечно, незабываемые впечатления.

За годы работы у отделения дневного пребывания появилось множество друзей и помощников, которые помогают реализовывать новые проекты, оказывают неоценимую помощь. Среди них – духовенство и сестричество Свято-Феодоровского собора, волонтеры благотворительного учреждения «Центр социальных решений», организации «С добротой по миру», гимназии № 2, добровольной благотворительной группы «Доброе сердце», некоммерческой организации помощи детям-инвалидам «Полесская Доброта», религиозной организации «От сердца к сердцу». Оказывают помощь и поддержку также коллективы предприятий ХК «Пинскдрев», ЗАО «Банк-ВТБ», ЧТУП «БелСпецФормат», ЧТУП «Белвада», ЧТУП «Мартис», ОАО «Пинский автобусный парк», ОАО «Пинский комбинат хлебопродуктов». Благодаря помощи неравнодушных людей реализовано уже два этапа социального проекта «Город солнца», в результате чего 10 инвалидов оформили ремесленничество, что помогает им самореализоваться и получать дополнительный доход.

Со словами поздравлений к коллективу и воспитанникам отделения обратился заместитель председателя Пинского райисполкома Д.Г. Полховский. Он тепло поздравил всех присутствовавших и вручил подарочный сертификат на определенную сумму, которая поможет реализовать социальные проекты, заведующей отделением днев-ного пребывания Т.А. Дубовцовой. Директор ТЦСОН Т.Г. Лебедевская от души поблагодарила всех, кто пришел на праздник, кто причастен к созданию отделения, сотрудников, родителей, воспитанников, спонсоров. Она отметила, что юбилейная дата проходит под знаком доброты и объединяет многих неравнодушных и отзывчивых людей.

Выступили также одна из первых воспитанниц отделения Елена Сидорчук, представители Свято-Феодоровского собора, руководители и волонтеры благотворительных организаций, которые пришли на праздник с подарками и сюрпризами. Мама одной из воспитанниц, Анна Павловна Мазурук, выразила слова благодарности сотрудникам и волонтерам за их сложный кропотливый труд, за понимание и заботу обо всех, кто посещает отделение. Также с поздравлениями и творческими номерами в гости к нашим ребятам приехали воспитанники отделений дневного пребывания ТЦСОН из Пинска, Иваново, Микашевичей. В завершение праздничной программы все участники вместе исполнили песню. Подарком присутствовавшим стали яркие номера народного ансамбля песни «Рабіначкі» Стытычевского СДК.

Наталья МИЛЕВСКАЯ.

Фото автора.