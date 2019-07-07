«Кто может изменить бюджет клуба, живущего на госденьги?» Гендиректор «Динамо» - о ситуации с Андриевским

Источник материала: Tut.by

Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков рассказал о несостоявшемся назначении на пост главного тренера Александра Андриевского.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Дмитрий Юрьевич, как так получилось, что сначала клуб анонсировал назначение Александра Андриевского, а потом стало известно о сокращении бюджета и легионерской формулы. Кто был инициатором этого изменения, и как это связано с тем, что с Андриевским контракт все-таки не был подписан?

— Я думаю, что вы все знаете. Разве нет?

— Догадываюсь.

— А кто, на ваш взгляд, может урезать бюджет и легионерскую формулу команде, существующей за государственные деньги?

— Исчерпывающе.

— Если вы хотите узнать, почему Андриевский отказался, то это лучше спросить у него. У нас нет на него обид. Александр Леонидович высказал свое мнение и видение, после чего извинился и сказал, что он не с нами.

— Сначала прошел исполком, где была утверждена кандидатура Андриевского, а уже потом были изменены бюджет и легионерская формула. Почему не наоборот? Разве сначала клуб не должен был определиться с формулой и бюджетом, а затем искать тренера?

— Наверное, не все мы можем контролировать. Как мы можем повлиять, чтобы ничего не произошло, допустим, завтра?

— Стратегически планировать.

— Мы тоже стратегически планировали. Кто мог знать, что будут такие изменения?

— Получается, у того, кто их внес, нет стратегического планирования?

— Нет, просто тот, кто внес изменения, был не вполне удовлетворен нашим планом, поэтому и поменял бюджет и формулу.

Напомним, что в мае клуб объявил о договоренности с Александром Андриевским, но через три дня Дмитрий Басков заявил, что переговоры подписанием контракта так и не увенчались.