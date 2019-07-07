Минчане выпустили приложение c голосами редких птиц Беларуси

Источник материала: KYKY

Участники общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны» выпустили приложение Ptushki, направленное на сохранение дикой природы Беларуси. Оно помогает узнать, какую птицу вы только что увидели, сообщает TUT.by.

Как работает приложение?

На данный момент Ptushki доступен только для Android. Алгоритм определяет птицу по ее описанию, которое вводит пользователь: размер, окрас оперения, форма клюва, поведение, время и место встречи и так далее. Когда данные указаны, программа подсказывает название птицы.

На этом возможности алгоритма не ограничиваются: вместе с названием он делится подробной информацией, например, об особенностях ее гнездования, питания и размножения. В базе Ptushki внесены описания более 300 видов птиц Беларуси: с фотографиями и даже записями голосов.





Приложение Ptushki уже можно испытать в действии: скачивание доступно по ссылке .