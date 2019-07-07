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Минчане выпустили приложение c голосами редких птиц Беларуси
Источник материала: KYKY>
Участники общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны»
Как работает приложение?
На данный момент Ptushki доступен только для Android. Алгоритм определяет птицу по ее описанию, которое вводит пользователь: размер, окрас оперения, форма клюва, поведение, время и место встречи и так далее. Когда данные указаны, программа подсказывает название птицы.
На этом возможности алгоритма не ограничиваются: вместе с названием он делится подробной информацией, например, об особенностях ее гнездования, питания и размножения. В базе Ptushki внесены описания более 300 видов птиц Беларуси: с фотографиями и даже записями голосов.
Приложение Ptushki уже можно испытать в действии: скачивание доступно по
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Участники общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны» выпустили приложение Ptushki, направленное на сохранение дикой природы Беларуси. Оно помогает...
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