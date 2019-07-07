Лапой кота или брейк-дансом: как еще люди делают флешмоб Bottle Cap Challenge

Источник материала: KYKY

Bottle Cap Challenge считают самым популярным флешмобом этого лета. О чем говорить: в нем поучаствовали даже Джейсон Стетхем и Райан Рейнольдс. Суть такова: нужно сбить крышку с бутылки ударом ноги с разворота и записать это на видео в режиме «слоу-мо».

Флешмоб быстро взлетел до мирового уровня, и нашлись люди, которые выполнили его неочевидными способами (вероятно, потому что другие методы успели наскучить). TJ собрал десятку необычных примеров: с мемами, котами и брейк-дансом.

1. С закрытыми глазами