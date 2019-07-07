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Лапой кота или брейк-дансом: как еще люди делают флешмоб Bottle Cap Challenge

08.07.2019 12:02 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Bottle Cap Challenge считают самым популярным флешмобом этого лета. О чем говорить: в нем поучаствовали даже Джейсон Стетхем и Райан Рейнольдс. Суть такова: нужно сбить крышку с бутылки ударом ноги с разворота и записать это на видео в режиме «слоу-мо».

Флешмоб быстро взлетел до мирового уровня, и нашлись люди, которые выполнили его неочевидными способами (вероятно, потому что другие методы успели наскучить). TJ собрал десятку необычных примеров: с мемами, котами и брейк-дансом.

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