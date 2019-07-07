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Лапой кота или брейк-дансом: как еще люди делают флешмоб Bottle Cap Challenge
Источник материала: KYKY>
Bottle Cap Challenge считают самым популярным флешмобом этого лета. О чем говорить: в нем поучаствовали даже Джейсон Стетхем и Райан Рейнольдс. Суть такова: нужно сбить крышку с бутылки ударом ноги с разворота и записать это на видео в режиме «слоу-мо».
Флешмоб быстро взлетел до мирового уровня, и нашлись люди, которые выполнили его неочевидными способами (вероятно, потому что другие методы успели наскучить). TJ
1. С закрытыми глазами
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