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Зеленский предложил Путину встретиться в Минске: Думаю, Александр Григорьевич нас с удовольствием примет
Источник материала: Партизан
В понедельник, 8 июля, президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту РФ Владимиру Путину провести прямые переговоры в Минске.
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Зеленский предложил Путину встретиться в Минске: Думаю, Александр Григорьевич нас с удовольствием примет
В понедельник, 8 июля, президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту РФ Владимиру Путину провести об урегулировании конфликта на Донбассе в Минске. В...
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