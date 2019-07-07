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Хоккейному "Динамо" урезали бюджет на несколько миллионов долларов

08.07.2019 12:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бюджет хоккейного минского "Динамо" в этом году сократили в полтора раза по сравнению с прошлым сезоном.



Об этом 8 июля на пресс-конференции сообщил гендиректор клуба Дмитрий Басков

По словам Баскова, зарплатный фонд клуба сокращен вдвое. "Поэтому сейчас при подборе легионеров главное работать по оптимальной формуле "цена-качество", — цитирует слова гендиректора "Прессбол".

В будущем сезоне легионерская формула будет "4+1", однако она может измениться.

"Александр Лукашенко внимательно следит за всеми изменениями перед стартом в новом сезоне", — подчеркнул Басков.


В апреле Лукашенко говорил, что на команду ежегодно "выбрасывали" 15 миллионов долларов. Если это реальная цифра, то бюджет "Динамо" сейчас составляет около 10 миллионов долларов, подсчитало Еврорадио 
 
 
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Бюджет хоккейного минского "Динамо" в этом году сократили в полтора раза по сравнению с прошлым сезоном.
 
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