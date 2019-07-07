







Об этом 8 июля на пресс-конференции сообщил гендиректор клуба Дмитрий Басков.





Прессбол ". По словам Баскова, зарплатный фонд клуба сокращен вдвое. "Поэтому сейчас при подборе легионеров главное работать по оптимальной формуле "цена-качество", — цитирует слова гендиректора "".





В будущем сезоне легионерская формула будет "4+1", однако она может измениться.





"Александр Лукашенко внимательно следит за всеми изменениями перед стартом в новом сезоне", — подчеркнул Басков.







