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Иран начал обогащение урана выше уровня 3,67% - в течение года там могут получить ядерное оружие

08.07.2019 11:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Иран начал обогащать уран выше уровня в 3,67%. Об этом со ссылкой на представителя Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруза Камальванди сообщает в понедельник агентство IRNA.

"Сегодня мы превысили уровень 3,67% по обогащению урана", - цитирует Камальванди ТАСС.



Эта отметка, как передает currenttime.tv, предусмотрена условиями заключенной в 2015 году ядерной сделки. Об этом заявил заместитель главы иранского МИД Аббас Аракчи, сообщает агентство Mehr. Аракчи подчеркнул, что Тегеран будет отказываться от части обязательств по сделке каждые 60 дней, однако выходить из ядерной сделки или аннулировать ее не станет.

О сокращении своих обязательств в рамках соглашения иранские власти объявили в начале мая. 3 июля президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран готов поднять уровень обогащения урана до 3,67 процента. Кроме того, условия работы реактора в Араке будут возвращены к первоначальным, сказал Роухани. 

Это означает, что реактор будет иметь возможность производить оружейный плутоний. Источники Associated Press считают, что Иран сможет получить ядерное оружие менее чем за год.

Ядерное соглашение между Ираном и шестеркой международных посредников (США, Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия) было подписано в июле 2015 года. Документ оговаривал, до какого предельного уровня Иран может обогащать уран и какие запасы обогащенного урана хранить. 

Параметры были определены так, чтобы Иран развивал ядерную энергетику, но при этом не мог создать ядерное оружие. С Ирана в обмен на обязательство выполнять условия сделки были сняты санкции.

Иран не нарушал условий сделки, однако в мае 2018 года США в одностороннем порядке вышли из соглашения и начали вводить все новые и новые санкции против Ирана. Выход из договора был одним из предвыборных обещаний Трампа. 


Другие страны, подписавшие соглашение, в том числе Франция, настаивают на его сохранении.
 
 
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Иран начал обогащать уран выше уровня в 3,67%. Об этом со ссылкой на представителя Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруза Камальванди сообщает в...
 
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