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Иран начал обогащение урана выше уровня 3,67% - в течение года там могут получить ядерное оружие
Источник материала: Партизан
Иран начал обогащать уран выше уровня в 3,67%. Об этом со ссылкой на представителя Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруза Камальванди сообщает в понедельник агентство IRNA.
"Сегодня мы превысили уровень 3,67% по обогащению урана", - цитирует Камальванди
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О сокращении своих обязательств в рамках соглашения иранские власти объявили в начале мая. 3 июля президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран готов поднять уровень обогащения урана до 3,67 процента. Кроме того, условия работы реактора в Араке будут возвращены к первоначальным, сказал Роухани.
Это означает, что реактор будет иметь возможность производить оружейный плутоний. Источники Associated Press считают, что Иран сможет получить ядерное оружие менее чем за год.
Ядерное соглашение между Ираном и шестеркой международных посредников (США, Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия) было подписано в июле 2015 года. Документ оговаривал, до какого предельного уровня Иран может обогащать уран и какие запасы обогащенного урана хранить.
Параметры были определены так, чтобы Иран развивал ядерную энергетику, но при этом не мог создать ядерное оружие. С Ирана в обмен на обязательство выполнять условия сделки были сняты санкции.
Иран не нарушал условий сделки, однако в мае 2018 года США в одностороннем порядке вышли из соглашения и начали вводить все новые и новые санкции против Ирана. Выход из договора был одним из предвыборных обещаний Трампа.
Другие страны, подписавшие соглашение, в том числе Франция, настаивают на его сохранении.
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Иран начал обогащать уран выше уровня в 3,67%. Об этом со ссылкой на представителя Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруза Камальванди сообщает в...
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