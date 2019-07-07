|
Бывшего военного комиссара судят в Слуцке за взятки
08.07.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Суд Слуцкого района начал рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего военного комиссара Слуцкого и Стародорожского районов Минской области, сообщили в суде.
Обвиняемый был задержан в начале января 2019 года, к ему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
"8 июля в 10:00 началось рассмотрение уголовного дела по обвинению бывшего военного комиссара Слуцкого и Стародорожского районов Минской области", – сообщили Sputnik в понедельник в Верховном суде.
Ему предъявлено обвинение по ряду коррупционных статей, в том числе в мошенничестве и даче взяток. По данному делу проходит еще один обвиняемый, которого судят за покушение на дачу взяток.
48-летний обвиняемый занимал должность военного комиссара Слуцкого и Стародорожского районов с 2013 года. В прошлом году полковник был избран депутатом Слуцкого районного Совета депутатов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Суд Слуцкого района начал рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего военного комиссара Слуцкого и Стародорожского районов Минской области, сообщили в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)