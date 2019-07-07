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Бывшего военного комиссара судят в Слуцке за взятки

08.07.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Суд Слуцкого района начал рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего военного комиссара Слуцкого и Стародорожского районов Минской области, сообщили в суде.

Обвиняемый был задержан в начале января 2019 года, к ему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

"8 июля в 10:00 началось рассмотрение уголовного дела по обвинению бывшего военного комиссара Слуцкого и Стародорожского районов Минской области", – сообщили Sputnik в понедельник в Верховном суде.

Ему предъявлено обвинение по ряду коррупционных статей, в том числе в мошенничестве и даче взяток. По данному делу проходит еще один обвиняемый, которого судят за покушение на дачу взяток.

48-летний обвиняемый занимал должность военного комиссара Слуцкого и Стародорожского районов с 2013 года. В прошлом году полковник был избран депутатом Слуцкого районного Совета депутатов.

Sputnik.by

 
 
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Суд Слуцкого района начал рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего военного комиссара Слуцкого и Стародорожского районов Минской области, сообщили в...
 
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