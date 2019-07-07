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Опубликовано видео, как перевернулся автомобиль на Московской (ему помог таксист)

08.07.2019 13:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

ДТП произошло днём 7 июля 2019 года в городе Бресте, на перекрёстке улиц Пионерская и Московская.

Опубликовано видео, как перевернулся автомобиль на Московской (ему помог таксист)

Много фото с места происшествия есть по ссылке. А вот как всё произошло:

Кстати, чтобы поставить машину на колёса, пришлось вызывать спасателей:

 
Теги: Брест
 
 
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  ДТП произошло днём 7 июля 2019 года в городе Бресте, на перекрёстке улиц Пионерская и Московская. Много фото с места происшествия есть по ссылке. А вот как всё...
 
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