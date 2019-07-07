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Автотехническая экспертиза назначена по факту ДТП с пятью погибшими в Березовском районе

08.07.2019 13:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Автотехническая экспертиза назначена по факту ДТП с пятью погибшими в Березовском районе, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Татьяна Коток.

Автотехническая экспертиза назначена по факту ДТП с пятью погибшими в Березовском районе

"С целью исследования технического состояния автомобиля Mercedes GL в момент дорожно-транспортного происшествия, установления работоспособности и выходных параметров систем, агрегатов, узлов, влияющих на безопасность дорожного движения, назначена автотехническая экспертиза. Ее проведением будут заниматься специалисты управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области", - сказала Татьяна Коток.

Автотехническая экспертиза назначена по факту ДТП с пятью погибшими в Березовском районе

Фото Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области

Как сообщалось, авария произошла 7 июля около 14.20 неподалеку от Белоозерска. Водитель автомобиля Mercedes GL 1988 года рождения не справился с управлением и съехал с дороги в технический канал Березовской ГРЭС. Четверо пассажиров и водитель самостоятельно выбрались из салона тонущего автомобиля. Остальные пять пассажиров, в том числе трое малолетних детей 2009, 2010 и 2015 годов рождения, а также 21-летний мужчина и 33-летняя женщина (все - жители Белоозерска), скончались на месте происшествия.

УСК по Брестской области возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.317 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств) УК. С места происшествия изъяты вещественные доказательства, которые помогут следователям восстановить обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Уже известно, что водитель был нетрезв. Как выяснилось, в 2009 году он был лишен права управления транспортным средством за пьяное вождение.

 
 
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