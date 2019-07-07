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Почему в Пинской поликлинике сложно попасть на приём к врачу?

08.07.2019 13:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Медиа-Полесье уже писало, что для уменьшения нагрузки на врачей в Пинской центральной поликлинике (ПЦП) направления на обследования можно взять у врача общей практики или медсестры.

Почему в Пинской поликлинике сложно попасть на приём к врачу?

Тем не менее, попасть на приём к узким специалистам достаточно проблематично. Почему к врачам не хватает талонов?

Ситуацию Медиа-Полесью прокомментировала заместитель главного врача по поликлинической работе Пинской центральной поликлиники Рита Сомар:

- На сегодняшний день в нашем учреждении остро стоит вопрос с врачами-специалистами. Например, критическая ситуация с хирургами и ЛОР-врачами. Но мы пока справляемся. Врачи из центральной больницы приходят в поликлинику и ведут приём.

- Говорят, что среди врачей есть текучесть кадров. Почему они увольняются?

- По-разному происходит. Кто-то отрабатывает распределение после ВУЗа и уезжает домой. В этом году два молодых специалиста уехали от нас в Гродно. На момент распределения у них там было собственное жильё и семьи.

- В Пинске врачам молодым специалистам предоставляется жильё?

- Да, арендное жильё.

- Пинск – крупный город, есть нормальные условия для жизни. Зарплаты по всей стране у врачей примерно одинаковые, но, они уезжают или меняют сферу деятельности…

- Это по всей республике происходит. Нагрузка на врачей большая. Врач общей практики должен принять в месяц 1.500 человек. Но кто-то в декрете, кто-то на курсах или на больничном. В таких ситуациях нагрузка на врачей возрастает в разы. Люди работают на износ. Довольно много врачей уезжают работать за границу.

Справка Медиа-Полесья:

По информации Управления по труду, занятости и соцзащиты населения Пинского горисполкома на 5 июля в Пинске было 82 открытых вакансии врачей-специалистов, из них 15 в Пинской центральной поликлинике.

 
Теги: Гродно
 
 
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