Спортивным директором ХК «Динамо-Минск» назначен Грабовский

Источник материала: Ежедневник



фото: euroradio.fm

Он будет совмещать должности ассистента главного тренера и спортивного директора "Динамо-Минск".

О назначении сообщил гендиректор клуба «Динамо-Минск» Дмитрий Басков, передает БЕЛТА . Опытный белорусский спортсмен, считает Басков, поможет команде добиться серьезного прогресса в предстоящем сезоне.

Грабовский - самый результативный белорусский хоккеист в истории НХЛ. Значительную часть спортивной карьеры он посвятил участию в зарубежных клубах - "Монреаль" и "Нью-Йорк Айлендерс". В 2018 году объявил о завершении карьеры игрока из-за травмы.

Грабовский четырежды становился лучшим хоккеистом Беларуси: в 2009, 2011, 2013, 2014 годах.