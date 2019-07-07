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Спортивным директором ХК «Динамо-Минск» назначен Грабовский
08.07.2019 12:40 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: euroradio.fm
Он будет совмещать должности ассистента главного тренера и спортивного директора "Динамо-Минск".
О назначении сообщил гендиректор клуба «Динамо-Минск» Дмитрий Басков, передает
Грабовский - самый результативный белорусский хоккеист в истории НХЛ. Значительную часть спортивной карьеры он посвятил участию в зарубежных клубах - "Монреаль" и "Нью-Йорк Айлендерс". В 2018 году объявил о завершении карьеры игрока из-за травмы.
Грабовский четырежды становился лучшим хоккеистом Беларуси: в 2009, 2011, 2013, 2014 годах.
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Он будет совмещать должности ассистента главного тренера и спортивного директора "Динамо-Минск".
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