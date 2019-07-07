ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Логойском районе VW опрокинулся в кювет: пассажир погиб, водитель в больнице

08.07.2019 13:26 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Один человек погиб, еще один получил травмы при опрокидывании автомобиля в Логойском районе. Об этом сообщили в УГАИ МВД.


Происшествие случилось 5 июля, в 07.30. По предварительной информации, 25-летний водитель Volkswagen ехал по трассе Р3 Логойск — Зембин — Глубокое — граница Литовской Республики. На 15-м километре дороги он отвлекся от управления и съехал в левый кювет, где автомобиль опрокинулся.

В результате ДТП 25-летний пассажир легковушки от полученных травм умер на месте происшествия, водителя доставили в больницу.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Авария произошла на трассе Р3 Логойск - Зембин - Глубокое - граница Литовской Республики.
 
Новости дня
Новости разные
 
Пауки и паразиты. Что минчане смотрели в первую неделю июля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.07.2019
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Новости Новолукомля
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.07.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика