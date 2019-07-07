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В Логойском районе VW опрокинулся в кювет: пассажир погиб, водитель в больнице
Источник материала: Tut.by
Один человек погиб, еще один получил травмы при опрокидывании автомобиля в Логойском районе. Об этом
Происшествие случилось 5 июля, в 07.30. По предварительной информации, 25-летний водитель Volkswagen ехал по трассе Р3 Логойск — Зембин — Глубокое — граница Литовской Республики. На 15-м километре дороги он отвлекся от управления и съехал в левый кювет, где автомобиль опрокинулся.
В результате ДТП 25-летний пассажир легковушки от полученных травм умер на месте происшествия, водителя доставили в больницу.
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Авария произошла на трассе Р3 Логойск - Зембин - Глубокое - граница Литовской Республики.
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