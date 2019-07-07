В Логойском районе VW опрокинулся в кювет: пассажир погиб, водитель в больнице

Источник материала: Tut.by

Один человек погиб, еще один получил травмы при опрокидывании автомобиля в Логойском районе. Об этом сообщили в УГАИ МВД.





Происшествие случилось 5 июля, в 07.30. По предварительной информации, 25-летний водитель Volkswagen ехал по трассе Р3 Логойск — Зембин — Глубокое — граница Литовской Республики. На 15-м километре дороги он отвлекся от управления и съехал в левый кювет, где автомобиль опрокинулся.

В результате ДТП 25-летний пассажир легковушки от полученных травм умер на месте происшествия, водителя доставили в больницу.