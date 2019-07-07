Пауки и паразиты. Что минчане смотрели в первую неделю июля

Источник материала: Tut.by

Сразу же во всех кинотеатрах Минска первую строку облюбовал один и тот же фильм — и это супергеройская премьера «Человек-паук: Вдали от дома» , о которой вы все наслышаны. Из любопытного — кроме мультиков и детских картин, которые в топах не первую неделю, тут появились жемчужины авторского кино: «Паразиты» , «Дылда» и «Величайший кутюрье» . Выбирайте, куда вы пойдете на этой неделе.

Что смотреть в минских кинотеатрах?





Топ-5 фильмов от Falcon Club Бутик Кино Комедия с Шарлиз Терон «Та еще парочка» уступает лидерство премьерному «Человеку-пауку». Что примечательно, кроме этих двух лент в топе Бутика Кино — 3 авторские картины, в том числе золото Канн «Паразиты» прямо на втором месте. Приятно, что сказать! «Человек-паук: Вдали от дома» «Паразиты» «Та еще парочка» «Величайший кутюрье» «Дылда»

Наконец-то в минском прокате определился единоличный победитель — новинка от Marvel «Человек-паук: Вдали от дома». Мы уже рассказывали , почему это кино сложно назвать гениальным. Давайте начистоту: без нового «Человека-паука» в режиссуре Джона Уоттса Marvel вообще ничего не потеряла бы (разве что рекордные $ 600 миллионов — именно столько составляет мировая касса сиквела истории Питера Паркера прямо сейчас). Отсюда — вкус несвежей жвачки и ощущение, будто тебя развели покататься на аттракционе, к которому у тебя уже выработался иммунитет.



Кадр из фильма «Человек-паук: Вдали от дома»

А вот то, что в топы минских кинотеатров попали «Паразиты», — действительно пушка. Комедию, которая через фарс перетекает в социальную трагедию, снял Пон Джун-хо. И это «Золотая пальмовая ветвь-2019», то есть лучший фильм этого года по мнению каннских критиков. По сюжету семейка безработных бездельников под предводительством главы семьи Ги-тхэка решает исправить свое финансовое положение за счет обеспеченной семьи Пак. Вот только выбирают они не самый тривиальный способ. Не отставайте от мировых критиков: берите квиточки в кино и удивляйтесь тому, что сейчас происходит в киноязыке.



Кадр из фильма «Паразиты»

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