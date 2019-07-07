ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пауки и паразиты. Что минчане смотрели в первую неделю июля

08.07.2019 13:24 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Сразу же во всех кинотеатрах Минска первую строку облюбовал один и тот же фильм — и это супергеройская премьера «Человек-паук: Вдали от дома», о которой вы все наслышаны. Из любопытного — кроме мультиков и детских картин, которые в топах не первую неделю, тут появились жемчужины авторского кино: «Паразиты», «Дылда» и «Величайший кутюрье». Выбирайте, куда вы пойдете на этой неделе.

Что смотреть в минских кинотеатрах?


Топ-5 фильмов от сети кинотеатров Silver Screen

В топе «Сильверов» сплошные франшизы и много кино для детей (уже не первую неделю подряд, летние каникулы же). Внезапно топ замыкает лучший фильм последних «Канн».

  1. «Человек-паук: Вдали от дома»
  2. «Собачья жизнь 2»
  3. «Тайная жизнь домашних животных 2»
  4. «История игрушек 4»
  5. «Паразиты»

Топ-5 фильмов от «КиноМинска»

Вспоминая прошлую неделю, в списке самых кассовых фильмов «Киновидеопроката» без перемен. Только на первую строку ворвался премьерный «Человек-паук». Ожидаемо?

  1. «Человек-паук: Вдали от дома»
  2. «История игрушек 4»
  3. «Собачья жизнь 2»
  4. «Проклятие Аннабель 3»
  5. «Тайная жизнь домашних животных 2»

Топ-5 фильмов от Falcon Club Бутик Кино

Комедия с Шарлиз Терон «Та еще парочка» уступает лидерство премьерному «Человеку-пауку». Что примечательно, кроме этих двух лент в топе Бутика Кино — 3 авторские картины, в том числе золото Канн «Паразиты» прямо на втором месте. Приятно, что сказать!

  1. «Человек-паук: Вдали от дома»
  2. «Паразиты»
  3. «Та еще парочка»
  4. «Величайший кутюрье»
  5. «Дылда»

Наконец-то в минском прокате определился единоличный победитель — новинка от Marvel «Человек-паук: Вдали от дома». Мы уже рассказывали, почему это кино сложно назвать гениальным. Давайте начистоту: без нового «Человека-паука» в режиссуре Джона Уоттса Marvel вообще ничего не потеряла бы (разве что рекордные $ 600 миллионов — именно столько составляет мировая касса сиквела истории Питера Паркера прямо сейчас). Отсюда — вкус несвежей жвачки и ощущение, будто тебя развели покататься на аттракционе, к которому у тебя уже выработался иммунитет.


Кадр из фильма «Человек-паук: Вдали от дома»

А вот то, что в топы минских кинотеатров попали «Паразиты», — действительно пушка. Комедию, которая через фарс перетекает в социальную трагедию, снял Пон Джун-хо. И это «Золотая пальмовая ветвь-2019», то есть лучший фильм этого года по мнению каннских критиков. По сюжету семейка безработных бездельников под предводительством главы семьи Ги-тхэка решает исправить свое финансовое положение за счет обеспеченной семьи Пак. Вот только выбирают они не самый тривиальный способ. Не отставайте от мировых критиков: берите квиточки в кино и удивляйтесь тому, что сейчас происходит в киноязыке.


Кадр из фильма «Паразиты»

Читайте также
Роль Русалочки досталась темнокожей актрисе
Все премьеры в минских кинотеатрах — что смотреть уже сегодня?

Розыгрыш билетов!

Новый розыгрыш в приложении "Афиша TUT.BY"! Можно бесплатно получить билеты на концерт

App Store Google Play
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
AFISHA.TUT.BY традиционно делится списками самых кассовых фильмов проката прошлой недели.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Берестовице проведет прием граждан председатель Комитета государственного контроля Гродненской области
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.07.2019
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Новости Новолукомля
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.07.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • коричневые кожаные сумки женские в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика