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в южную Корею прибывают десятки танков «Абрамс»
Источник материала: Tut.by
В Южную Корею прибыли новые соединения вооруженных сил США, включая танки M1 Abrams. Об этом
В рамках ротации в Пусан из Техаса прибыла третья бронетанковая бригадная боевая группа 1-й разведывательной дивизии. По плану она должна оказать поддержку 2-й пехотной дивизии, дислоцирующейся в Южной Корее. В составе группы — рекордное количество гусеничной бронетехники. Большая часть из них представлена машинами, необходимыми для перевозки танков «Абрамс» и бронемашин «Бредли».
По мнению экспертов, такие действия Соединенных Штатов могут привести к негативной реакции властей КНДР, хотя ротация носит плановый характер. В последнее время Пхеньян требует, чтобы американские военные в полном составе ушли из Южной Кореи.
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Северной Корее такие перемещения не очень нравятся.
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