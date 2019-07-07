в южную Корею прибывают десятки танков «Абрамс»

Источник материала: Tut.by

В Южную Корею прибыли новые соединения вооруженных сил США, включая танки M1 Abrams. Об этом пишет ИА Regnum, ссылаясь на южнокорейское агентство Yonhap. Видео прибытия боевых машин появилось в телеграм-канале «Танки мира».

В рамках ротации в Пусан из Техаса прибыла третья бронетанковая бригадная боевая группа 1-й разведывательной дивизии. По плану она должна оказать поддержку 2-й пехотной дивизии, дислоцирующейся в Южной Корее. В составе группы — рекордное количество гусеничной бронетехники. Большая часть из них представлена машинами, необходимыми для перевозки танков «Абрамс» и бронемашин «Бредли».

По мнению экспертов, такие действия Соединенных Штатов могут привести к негативной реакции властей КНДР, хотя ротация носит плановый характер. В последнее время Пхеньян требует, чтобы американские военные в полном составе ушли из Южной Кореи.