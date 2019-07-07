|
В казанском аэропорту появился робот. У него одна задача - размахивать флагом Татарстана
Источник материала: Tut.by
В казанском аэропорту установили робота, размахивающего флагом Татарстана. Устройство представляет собой механическую руку с флагом вместо ладони. Об этом
Видео с роботом, приветствующим гостей,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Устройство представляет собой механическую руку с флагом вместо ладони.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)