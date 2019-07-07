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В казанском аэропорту появился робот. У него одна задача - размахивать флагом Татарстана

08.07.2019 13:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В казанском аэропорту установили робота, размахивающего флагом Татарстана. Устройство представляет собой механическую руку с флагом вместо ладони. Об этом сообщает Meduza.

Видео с роботом, приветствующим гостей, выложили в телеграм-канале «Без Булдырабыз». По его сведениям, механическая рука спроектирована и изготовлена казанской компанией «Эйдос-Робототехника».

 
 
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Устройство представляет собой механическую руку с флагом вместо ладони.
 
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