В казанском аэропорту появился робот. У него одна задача - размахивать флагом Татарстана

Источник материала: Tut.by

В казанском аэропорту установили робота, размахивающего флагом Татарстана. Устройство представляет собой механическую руку с флагом вместо ладони. Об этом сообщает Meduza.

Видео с роботом, приветствующим гостей, выложили в телеграм-канале «Без Булдырабыз». По его сведениям , механическая рука спроектирована и изготовлена казанской компанией «Эйдос-Робототехника».