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Посол объяснил, почему японский бизнес не спешит инвестировать в Беларусь

08.07.2019 13:22 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Посол объяснил, почему японский бизнес не спешит инвестировать в Беларусь

фото: zubronok.by

Процессу мешает практически полное отсутствие договорно-правовой базы и особенности японских традиций ведения бизнеса.

Об этом рассказал посол Беларуси в Японии, Австралии и Новой Зеландии Роман Есин агентству БЕЛТА.

Тем не менее, посол отметил положительные подвижки в сотрудничестве двух стран. На протяжении ряда лет торговое сальдо с Японией складывалось отрицательным для Беларуси. Однако по итогам января-апреля 2019 года экспорт белорусской продукции в Японию вырос и составил 9,1 млн долларов (167% от аналогичного периода прошлого года).

Этому способствовали работа посольств, установление прямых рабочих контактов между административно-территориальными единицами Беларуси и Японии, выход на проведение крупных двусторонних экономических мероприятий. Ряд контрактов был заключен благодаря участию предприятий-экспортеров в выставочных мероприятиях в Японии.

Сейчас посольство оказывает дипломатическое сопровождение проектов, которые предлагаются японским бизнесменам для реализации на территории Беларуси. Это, в частности, проекты по сборке элементов, узлов и механизмов для легковых и грузовых автомобилей, кабин нового поколения для грузовой и строительной техники, создания конвейерных лент на предприятии по производству шин.

Кроме того, обсуждается возможность проведения второго Белорусско-японского экономического форума, который мог бы состояться 17-18 сентября 2019 года в Минске на полях Белорусского промышленного форума.

В этом году Беларусь и Япония отметили 27-ю годовщину установления дипломатических отношений. «Несколько поколений белорусских торгово-экономических советников в тесном взаимодействии со специалистами отечественных предприятий убеждали японских бизнесменов организовать совместные проекты, - рассказал Есин. - В нашей копилке, конечно же, имеются примеры успешной реализации таких проектов. В частности, холдинг «Горизонт» эффективно сотрудничает с японскими корпорациями Panasonic, Toshiba, Sharp и Socionext. Быховский консервно-овощесушильный завод — с торговой компанией из Осаки. Однако в условиях практически полного отсутствия договорно-правовой базы, регулирующей двусторонние отношения в экономической и кредитно-инвестиционной сферах, а также с учетом особенностей японской философии и традиций ведения бизнеса, говорить о готовности наших партнеров сегодня приступить к реализации масштабных проектов в Беларуси преждевременно».

Тем не менее, Беларусь надеется на расширение бизнес-контактов. Этому должны поспособствовать проведенные недавно переговоры с министерствами экономики, торговли и промышленности Японии, Японским банком международного сотрудничества, а также экономические мероприятия, которые прошли летом в Токио и Фукуока с участием представителей Беларуси, Японии и Китая. Кроме того, белорусские власти надеются на повышение привлекательности страны для Японии в связи с активизацией диалога Японии с государствами — членами ЕАЭС и ЕС, увеличением объемов грузоперевозок по Транссибирской магистрали, конечным пунктом которой на западном направлении является Брест.

Определенные надежды возлагаются также на реализацию идеи создания японского субпарка в рамках инвестиционной площадки «Великий камень» и других преференциальных режимов Беларуси.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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