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Зеленский предложил Путину провести переговоры в Минске по урегулированию конфликта в Донбассе с участием США, Великобритании, Германии и Франции

08.07.2019 12:29 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину провести переговоры об урегулировании ситуации на востоке Украины с лидерами стран-подписантов Будапештского меморандума и стран "нормандского формата" в Минске, где проходят заседания трехсторонней контактной группы.

"Хочу обратиться к президенту РФ Владимиру Путину. Надо поговорить? Надо. Обсудим, чей Крым, кого там нет на Донбассе. Компанию для разговора предлагаю следующую: я, Вы, президент США Дональд Трамп, премьер Великобритании Тереза Мэй, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. Место? Думаю, (президент Беларуси) Александр Григорьевич Лукашенко с удовольствием примет нас с вами в Минске", - сказал Зеленский в обращении, опубликованном на странице Офиса президента в фейсбуке в понедельник.

При этом Зеленский подчеркнул, что Украина не отказывается от каких бы то ни было дипломатических форматов урегулирования ситуации в Донбассе.

 
Теги: Минск
 
 
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Президент Украины Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину провести переговоры об урегулировании ситуации на востоке Украины с лидерами стран-подписантов...
 
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