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На благотворительном фестивале еды в Бобруйске собрали более Br3,3 тыс.
Источник материала: Интерфакс
Cвыше Br3,3 тыс. собрано на благотворительной акции-фестивале еды "Запрашаем смачна есцi" в Бобруйске, сообщили в
В акции приняли участие восемь предприятий города на Березине. В их числе "Бобруйский мясокомбинат", "УКХ "Бобруйскагромаш", "Красный пищевик", "Славянка", "Бобруйский завод биотехнологий", "Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов", "Белшина", "Бобруйский комбинат хлебопродуктов".
Бобруйчанам и гостям города предлагалось оценить суп из нута с овощами и говядиной, суп "Харчо", грибную похлебку, "Чебурашки-агромашки" с мясом, пирожное "Медовик", "Корзиночки "По-Бобруйски", блинчики с вареньем, драники, капусту с колбаской, "Уху от Карпяка".
Собранные во время фестиваля средства будут перечислены Детскому социальному приюту ГУО "Социально-педагогический центр Ленинского района г.Бобруйска".
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Cвыше Br3,3 тыс. собрано на благотворительной акции-фестивале еды "Запрашаем смачна есцi" в Бобруйске, сообщили в горисполкоме.
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