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На благотворительном фестивале еды в Бобруйске собрали более Br3,3 тыс.

08.07.2019 12:27 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Cвыше Br3,3 тыс. собрано на благотворительной акции-фестивале еды "Запрашаем смачна есцi" в Бобруйске, сообщили в горисполкоме.

В акции приняли участие восемь предприятий города на Березине. В их числе "Бобруйский мясокомбинат",  "УКХ "Бобруйскагромаш", "Красный пищевик", "Славянка", "Бобруйский завод биотехнологий",  "Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов",  "Белшина", "Бобруйский комбинат хлебопродуктов".

На благотворительном фестивале еды в Бобруйске собрали более Br3,3 тыс.

Бобруйчанам и гостям города предлагалось оценить суп из нута с овощами и говядиной, суп "Харчо", грибную похлебку, "Чебурашки-агромашки" с мясом, пирожное "Медовик", "Корзиночки "По-Бобруйски", блинчики с вареньем, драники, капусту с колбаской, "Уху от Карпяка".

На благотворительном фестивале еды в Бобруйске собрали более Br3,3 тыс.

Собранные во время фестиваля средства будут перечислены Детскому социальному приюту ГУО "Социально-педагогический центр Ленинского района г.Бобруйска".

 
 
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Cвыше Br3,3 тыс. собрано на благотворительной акции-фестивале еды "Запрашаем смачна есцi" в Бобруйске, сообщили в горисполкоме.
 
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