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Грабовский стал спортивным директором минского "Динамо"
Источник материала: Интерфакс
Бывший хоккеист Михаил Грабовский стал спортивным директором минского "Динамо", сообщила пресс-служба хоккейного клуба.
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Бывший хоккеист Михаил Грабовский стал спортивным директором минского "Динамо", сообщила пресс-служба хоккейного клуба. Грабовский будет совмещать обязанности...
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