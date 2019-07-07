"Стыдные удовольствия", бунт и танцы – как похвалить себя без сладостей

Источник материала: Интерфакс

Хвалить себя просто необходимо: это придает уверенности, заряжает энергией. Но, к сожалению, большинство из нас не умеет правильно реагировать на собственные победы. Некоторые всегда уверены, что недостаточно хороши, и достижение было случайностью, а кто-то награждает себя не совсем полезным способом – конфетами, тортами. Interfax.by собрал для вас варианты, как можно похвалить себя без ущерба для фигуры, бюджета и нервной системы.

Выходной без повода

Практически на любой работе можно взять отгул. Даже если придется писать заявление за свой счет – ничего страшного, один день не ударит по вашему бюджету. Зато какая отличная перезагрузка – остаться дома не потому, что необходимо переделать кучу разных хозяйственных дел, а просто так. Только не нужно тратить этот выходной на домашнюю рутину, мол, раз никуда не нужно: разберу-ка я завалы, отмою квартиру, переглажу все белье - не стоит. Если чувствуете, что не можете сдержаться, сходите в кафе, кино, парк. Устройте себе настоящий "день лентяя" – ведь вы это заслужили после череды тяжелых дней.



"Стыдные удовольствия"

Абсолютно у каждого человека есть что-то, что он очень любит, но о чем стыдно поговорить даже с друзьями и родными. Все вокруг знают, что вы разбираетесь в тяжелой музыке – а в вашем плейлисте прячется Валерий Меладзе со своим "Самба белого мотылька". Или вы эксперт в артхаусном кино, но обожаете низкопробные блоги и челленджи. В какой-нибудь из вечеров забудьте обо всех трендах, постоянном саморазвитии, погрузитесь в омут бессмысленного или неактуального контента. Это гарантировано вас расслабит и освободит голову от груза мыслей.



Ароматерапия

Правильно подобранные ароматы могут успокоить, расслабить, взбодрить и даже вылечить. Обязательно прикупите себе несколько баночек с эфирными маслами (предварительно лучше почитать, что на что влияет). Ароматы можно либо добавлять в специальную аромалампу, либо наносить на кожу или одежду. Главное – соблюдать меру, сильный запах может произвести противоположный задуманному эффект. Кстати, некоторые ароматы способны даже перебить аппетит и уменьшить тягу к сладкому.



Танцы

Вы можете сказать, что безумно устали на работе, какие тут танцы. Но в большинстве случаев усталость – все-таки не физическая, а моральная. И избавиться от нее можно под любимую музыку. Попросите домашних оставить вас наедине с собой, включайте треки погромче и двигайтесь так, как считаете нужным. Представьте, что вы на концерте, пойте, веселитесь.



Любимая книга или фильм

Даже если вы знаете все диалоги наизусть, это не повод расставаться с любимыми героями. Если есть книга или фильм, от которых вы всегда приходите в восторг или много смеетесь, не стоит их забрасывать только потому, что в них для вас не осталось никакой загадки. Задача – поднять себе настроение, так почему бы не сделать это проверенным продуктом.



Пригласите друга/подругу

Наградой за хорошо выполненную работу может стать и приятная беседа с дорогим вам человеком, с которым можно быть самим собой и затрагивать совершенно любые темы. Переписка в соцсетях – это хорошо, но уютные посиделки окажут гораздо более ощутимый эффект.



"Бунт"

Мы не призываем переходить на темную сторону, творить непонятные вещи, вандалить и со всеми ругаться. Чтобы расслабиться и наградить себя после выполнения трудной задачи, позвольте себе побыть неидеальным человеком. Например, не сделайте какую-нибудь рутинную уходовую процедуру, пропустите пробежку или тренировку, позвольте себе поиграть в любимую компьютерную игру. Главное помните, что это не перемены в образе жизни, а послабление за усердие.



Творчество

Вы любите вышивать, но на это никогда нет времени? Или обожаете антистресс раскраски, но что-то постоянно от них отвлекает? Сегодня вы молодец, вы заслужили свое любимое занятие, закройтесь где-нибудь, чтобы никто не дергал и творите.



Ванна с пеной

Ну и, конечно же, отличный способ расслабиться и наградить себя после трудного дня – теплая пенная ванна. Добавляйте бомбочки, соль, гели для душа со сладким запахом. Можно также включить спокойную музыку и сделать какой-нибудь вкусный смузи.



Как видите, порадовать себя не так уж и сложно. Даже в магазин бежать не нужно. Просто помните, что вы достойны приятных вещей.