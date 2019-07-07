Грибы в Беларуси появятся вместе с дождями – Институт леса

Источник материала: Интерфакс

В белорусских лесах появляются грибы. Пока их небольшое количество, однако уже в ближайшее время в связи с дождями их количество должно значительно увеличиться, рассказали корреспонденту www.interfax.by в Институте леса НАН Беларуси.

"Погода изменилось и одновременно с дождями в белорусских лесах начнут появляться и грибы. Судя по информации на некоторых сайтах, они уже есть – подберезовики, подосиновики, лисички, особенно в Брестской и Гродненской областях", - рассказал ученый секретарь Института леса НАН Беларуси Иван Бордок.

Между тем, некоторые любители "тихой охоты" утверждают, что грибы в некоторых районах Беларуси отсутствуют вовсе либо их совсем мало. Бордок полагает, что этот факт может быть вызван сухой погодой и высыханием грибниц, которые наблюдались весной и в начале лета, а также субъективным восприятием "грибных реалий" посетителями лесов.

"В апреле выпало всего 7% осадков. В мае было жарко, но были и заморозки. В результате верхний слой почвы оказался иссушен и поврежден, что сказалось и на количестве грибов", - объяснил эксперт.

Он уточнил, что традиционно лишь около 20% грибов в Беларуси являются летними, а около 80% - осенними, и судить об урожайности грибов по первой части лета не имеет смысла.

В Институте леса НАН Беларуси ежегодно проводят мониторинг и делают предполагаемый прогноз на урожай грибов и ягод в лесах страны. Бордок пояснил, что делается он на основании данных Белгидромета, уровня осадков в разные месяцы года, сбора информации в разных регионах. По мнению специалистов Института леса, изменчивая погода белорусского лета не повлияет на итоговый урожай грибов в сезоне.

Примечательно, что еще в мае нынешнего года в Минприроды прогнозировали высокий урожай грибов. А любители "тихой охоты" в последний весенний месяц, выдавшийся очень теплым, показывали друг другу в сети фотографии найденных сморчков, боровиков и подосиновиков. Были зарегистрированы и первые случаи отравления грибами.