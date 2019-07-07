ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Надо поговорить? Надо». Зеленский предложил Путину провести переговоры в Минске

08.07.2019 13:56 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Минск может вновь стать переговорной площадкой для лидеров сразу нескольких стран по вопросу сохранения мира и безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент Украины Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину провести встречу в белорусской столице.

Тема к обсуждению известная – урегулирование ситуации на Донбассе. Обозначен и возможный формат разговора. Как заявляет агентство «Укр-информ» со ссылкой на страницу Владимира Зеленского в фэйсбук, такая встреча может состояться при участии Президентов США и Франции, премьер-министра Великобритании, канцлера Германии.

«Надо поговорить? Надо». Зеленский предложил Путину провести переговоры в Минске

Владимир Зеленский, президент Украины:
Хочу обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Путину.  Надо поговорить? Надо. Давайте обсудим, чей Крым и кого там нет на Донбассе. Компанию для разговора предлагаю следующую: я, вы, президент США Дональд Трамп, премьер Великобритании Тереза Мэй, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон.

Место? Думаю, Александр Григорьевич Лукашенко с удовольствием примет нас с вами в Минске.

«Надо поговорить? Надо». Зеленский предложил Путину провести переговоры в Минске

Подобный формат переговоров уже доказал свою эффективность. Напомним, встреча «Нормандской четверки» прошла в Минске в феврале 2015 года. Тогда лидеры России, Украины, Германии и Франции приняли Комплекс мер по выполнению Минских соглашений.

«Надо поговорить? Надо». Зеленский предложил Путину провести переговоры в Минске

Люди в материале: Владимир Зеленский
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Минск может вновь стать переговорной площадкой для лидеров сразу нескольких стран по вопросу сохранения мира и безопасности, сообщили в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Minsk Marketing Forum. Как это было
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.07.2019
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Новости Новолукомля
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.07.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика