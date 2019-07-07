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«Надо поговорить? Надо». Зеленский предложил Путину провести переговоры в Минске
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Минск может вновь стать переговорной площадкой для лидеров сразу нескольких стран по вопросу сохранения мира и безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент Украины Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину провести встречу в белорусской столице.
Тема к обсуждению известная – урегулирование ситуации на Донбассе. Обозначен и возможный формат разговора. Как заявляет агентство «Укр-информ» со ссылкой на страницу Владимира Зеленского в фэйсбук, такая встреча может состояться при участии Президентов США и Франции, премьер-министра Великобритании, канцлера Германии.
Владимир Зеленский, президент Украины:
Место? Думаю, Александр Григорьевич Лукашенко с удовольствием примет нас с вами в Минске.
Подобный формат переговоров уже доказал свою эффективность. Напомним, встреча «Нормандской четверки» прошла в Минске в феврале 2015 года. Тогда лидеры России, Украины, Германии и Франции приняли Комплекс мер по выполнению Минских соглашений.
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Новости Беларуси. Минск может вновь стать переговорной площадкой для лидеров сразу нескольких стран по вопросу сохранения мира и безопасности, сообщили в...
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