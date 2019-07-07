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Водителя уже лишали прав за пьяное вождение: СК об аварии в Берёзовском районе, в которой погибли 5 человек

08.07.2019 13:35 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Березовском районе выясняют обстоятельства смертельного ДТП, в результате которого погибли пять человек, среди них – трое детей (две девочки – четырех и девяти лет, а также девятилетний мальчик), сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Водителя уже лишали прав за пьяное вождение: СК об аварии в Берёзовском районе, в которой погибли 5 человек

Еще четверо пассажиров и водитель смогли самостоятельно выбраться из салона автомобиля. Все пострадавшие в ДТП – жители Белоозерска. Сообщается, что водитель автомобиля Mercedes не справился с управлением и опрокинулся в мелиоративный канал.

Водителя уже лишали прав за пьяное вождение: СК об аварии в Берёзовском районе, в которой погибли 5 человек

Дмитрий Иванюк, официальный представитель УСК по Брестской области:
Установлено, что в это время в автомобиле находились 10 человек. В результате дорожно-транспортного происшествия пять пассажиров – трое малолетних детей, женщина и мужчина – скончались на месте происшествия.

В отношении водителя управлением Следственного комитета по Брестской области возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 317 Уголовного кодекса Республики Беларусь. В настоящее время он задержан.

Проведенным освидетельствованием установлено наличие в выдыхаемом воздухе паров этилового спирта в концентрации 1,4 промилле.

Водитель был пьяный: что известно о ДТП в Берёзовском районе, в котором погибли пять человек, трое из них – дети

Водителя уже лишали прав за пьяное вождение: СК об аварии в Берёзовском районе, в которой погибли 5 человек

Как выяснилось, в 2009 году он уже был лишен права управления транспортным средством за пьяное вождение. В настоящее время допрашиваются свидетели, назначен ряд экспертиз. В том числе для определения технического состояния автомобиля Mercedes на момент трагического происшествия назначена автотехническая экспертиза.

Люди в материале: Дмитрий Иванюк
 
 
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Новости Беларуси. В Березовском районе выясняют обстоятельства смертельного ДТП, в результате которого погибли пять человек, среди них – трое детей (две девочки –...
 
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