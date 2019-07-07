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Тремя матчами завершился 14-й тур ЧБ по футболу «Беларусбанк – высшая лига»: как выглядит турнирная таблица
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Тремя матчами завершился очередной тур Беларусбанк – Высшей лиги чемпионата страны по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». «Ислочь» на родном поле принимала «Славию» и победила – 2:1.
В параллельном противостоянии «Слуцка» и минского «Торпедо» подопечные Виталия Павлова оказались сильнее – 1:0. Мяч на счету Якубы Бамбы.
«Гомель» и «Городея» разошлись безголевым миром. Солигорский «Шахтер» на последних минутах у себя дома вырвал волевую победу над футболистами «Минска» – 3:2 и сохранил за собой третье место в таблице.
Футболисты брестского «Динамо» победили на выезде «Витебск» и сохранили лидерство в турнирной таблице чемпионата страны. У брестчан – 36 очков. На два балла меньше у борисовского БАТЭ и, соответственно, второе место. Замыкает тройку лидеров «Шахтер».
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Тремя матчами завершился 14-й тур ЧБ по футболу «Беларусбанк – высшая лига»: как выглядит турнирная таблица
Новости Беларуси. Тремя матчами завершился очередной тур Беларусбанк – Высшей лиги чемпионата страны по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». «Ислочь» на...
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