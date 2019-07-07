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Minsk Marketing Forum. Как это было

08.07.2019 13:55 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Minsk Marketing Forum. Как это было
Minsk Marketing Forum

Генеральный партнер мероприятия - ParitetBank. Интеллектуальный партнер - еженедельник "Аргументы и факты" в Беларуси.

Форум начался с приветственного слова организаторов и выступления спикера от генерального партнера мероприятия - ParitetBank.

Minsk Marketing Forum. Как это было
Фото: Minsk Marketing Forum

Антон Берсерк раскрыл тему сверх результата в продажах:

“Нет больше продаж, есть отношения с клиентом. Клиент платит в 5 случаях из 10 тому продажнику, который ему понравится. Поэтому тебе точно нужен план работы с клиентом”

Minsk Marketing Forum. Как это было
Фото: Minsk Marketing Forum

Денис Каплунов вдохновил всех участников форума возможностью влиять письменным словом. Копирайтинг — это не про слова. Копирайтинг — это про эффективность слов.

"Просто текст стал не просто текстом. Теперь это инструмент по привлечению клиентов и увеличению продаж”

Minsk Marketing Forum. Как это было
Фото: Minsk Marketing Forum

Михаил Грибов выступил с темой “Нетворкинг как способ привлечения новых клиентов”. Показал, что важно уметь устанавливать контакты с новыми людьми и рассказал 9 секретов установления полезных связей:

“Познакомьтесь с участниками мероприятия заранее. На самом мероприятии больше улыбайтесь. Не продавайте, не старайтесь понравиться, стремитесь быть полезным. Люди любят себе подобных — находите точки соприкосновения. Обменивайтесь соц сетями, а не визитками. И поймите, что прямо сейчас вы можете познакомиться с любым человеком — напишите ему в соц сетях.”

Minsk Marketing Forum. Как это было
Фото: Minsk Marketing Forum

Следующим спикером выступил IT-предприниматель, основатель LifePay и платформы Steps.one - Алексей Воронин. Алексей поделился с участниками форума своими мыслями по поводу масштабирования бизнеса, показал реальные кейсы. 

“Все начинается с большой цели. Поставьте себе цель. Обязательно запишите свою большую цель. И не думайте, что у вас не получится. Цели может добиться любой”

Minsk Marketing Forum. Как это было
Фото: Minsk Marketing Forum

С лекцией «Кросс-маркетинг как инструмент развития бизнеса» выступил Владислав Бермуда. Владислав еще раз подчеркнул важность личного бренда, особенно для повышения продаж. 

“Создавайте добавочную ценность вместо скидок, которая позволяет продавать в несколько раз дороже, при этом создавая дополнительную лояльность аудитории”

Minsk Marketing Forum. Как это было
Фото: Minsk Marketing Forum

Ян Сташкевич - основатель smm-агентства Ragoo Creative, экс-руководитель отдела маркетинга в "Трансформатор", организатор самой большой SMM-конференции в Беларуси SocialMediaMinsk - выступил с темой «Увольте своего SMM-щика».

“SMM - это в первую очередь маркетинг. SMM - это не про посты в группах. SMM-специалист должен делать так, чтобы компания богатела“

Minsk Marketing Forum. Как это было
Фото: Minsk Marketing Forum

Следующим выступил Герман Гаврилов, создатель Roistat — системы, которая связывает данные по реальным продажам из 1C и CRM с данными из рекламных источников Яндекс.Директ и Google AdWords. Герман ответил аудитории на вопрос “Как расти с помощью сквозной аналитики?”.

“Чтобы предпринимателю найти точки роста, ему нужно оцифровать свой бизнес. Зная все показатели и цифры, можно придумывать гипотезы и проверять их. Далее вы оставляете подтвержденные гипотезы. Profit”

Minsk Marketing Forum. Как это было
Фото: Minsk Marketing Forum

Евгения Роньжина - эксперт по созданию и развитию сообществ, основатель MyBusiness.Community и партнер выездных бизнес-миссий Синергии. Рассказала про важность комьюнити-маркетинга в развитии бизнеса, поделилась чит-кодами вовлечения.

“Сочетайте онлайн и оффлайн. Оффлайн -  для эмоций, онлайн - для регулярности.” “Организуйте инсайдрескую группу, людям нравится идея исключительности, доступа к эксклюзивной информации”

Minsk Marketing Forum. Как это было
Фото: Minsk Marketing Forum

Последним спикером конференции стал Кир Уланов - автор первой в мире книги-тренинга по созданию автоворонок продаж «Генератор клиентов», основатель digital-холдинга MarketingGamers.com с представителями на 3-х континентах. Кир профессионал в теме автоворонок для бизнеса, про которые он и рассказывал на конференции.

“Успешен тот предприниматель, который маркетолог”

Кратко, но по делу.

Minsk Marketing Forum. Как это было
Фото: Minsk Marketing Forum

После конференции участники с билетами категории Premium посетили фуршет со спикерами и организаторами конференции.

Minsk Marketing Forum. Как это было
Фото: Minsk Marketing Forum
 
Теги: знакомства
 
 
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29 июня в культурном хабе ОК 16 состоялась масштабная конференция про маркетинг и продажи - Minsk Marketing Forum. Его участниками стали владельцы бизнеса, маркетологи,...
 
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