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Gruppa Skryptonite впервые выступит в Минске
Источник материала: Tut.by
Рэпер Скриптонит представит свой новый проект
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Gruppa Skryptonite — новый музыкальный проект Адиля Жалелова, созданный в 2018 году. Его появление не стало сюрпризом для поклонников, ведь о своем желании выйти за границы рэпа музыкант заявлял давно, а на концертах выступал с live-бендом.
Каждый трек Gruppa Skryptonite — это небольшая история, и первую свою историю проект показал в августе 2018 года, выпустив сингл и клип на трек «Глупые и ненужные», после которых последовали сингл и видео «Подруга». Но более четко картина прояснилась в 2019 году после выхода мини-альбома Solitude. В пластинку вошло шесть песен, в которых отрывистые стихи обрамляет некий фьюжн из афро- и латиноамериканской музыки, этники и электроники, а тягучий вокал стал использоваться как отдельный инструмент. Репиты строк, фраз и слов, словно шаманские напевы, вводят слушателя в транс — все это и есть Gruppa Skryptonite.
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Gruppa Skryptonite - новый музыкальный проект Адиля Жалелова, созданный в 2018 году. Рэпер представит его минской аудитории 19 декабря в минском Prime Hall.
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