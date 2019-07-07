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Gruppa Skryptonite впервые выступит в Минске

08.07.2019 13:56 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Рэпер Скриптонит представит свой новый проект Gruppa Skryptonite 19 декабря в минском Prime Hall.

Ночная жизнь Минска: выбираем вечеринку


Фото: youtube.com

Gruppa Skryptonite — новый музыкальный проект Адиля Жалелова, созданный в 2018 году. Его появление не стало сюрпризом для поклонников, ведь о своем желании выйти за границы рэпа музыкант заявлял давно, а на концертах выступал с live-бендом.

Каждый трек Gruppa Skryptonite — это небольшая история, и первую свою историю проект показал в августе 2018 года, выпустив сингл и клип на трек «Глупые и ненужные», после которых последовали сингл и видео «Подруга». Но более четко картина прояснилась в 2019 году после выхода мини-альбома Solitude. В пластинку вошло шесть песен, в которых отрывистые стихи обрамляет некий фьюжн из афро- и латиноамериканской музыки, этники и электроники, а тягучий вокал стал использоваться как отдельный инструмент. Репиты строк, фраз и слов, словно шаманские напевы, вводят слушателя в транс — все это и есть Gruppa Skryptonite.

Когда: 19 декабря, 19.00.

Где: «».

Сколько: фан-зона — 60 рублей (первые 100 билетов), после — 70 рублей. Секторы — от 80 до 100 рублей.

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Теги: Минск
 
 
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Gruppa Skryptonite - новый музыкальный проект Адиля Жалелова, созданный в 2018 году. Рэпер представит его минской аудитории 19 декабря в минском Prime Hall.
 
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